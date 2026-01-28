Donald Trump presenta cuentas de ahorro de $1,000 para los ciudadanos estadounidenses nacidos este cuatrienio

Washington D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promovió este miércoles las cuentas de ahorro que quiere activar este año para los ciudadanos estadounidenses nacidos en este cuatrienio y que aspira a que tengan un valor de al menos $50,000 para cuando el niño se convierta en adulto.

Al mismo tiempo, Trump – durante un evento en el auditorio Mellon de Washington D.C.-, buscó dar publicidad a los donantes que aportan a las cuentas, como las empresa Dell y Altimeter Capital, y a la compañía VISA, que creará una plataforma para las personas poder donar a esa iniciativa.

Se presume que las cuentas de ahorro se activarán también para residentes de Puerto Rico -aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado-, debido a que el Departamento del Tesoro ha indicado que la iniciativa “incluye una contribución al programa piloto de $1,000 para niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, que sean ciudadanos estadounidenses con un número de Seguro Social válido”.

Trump reafirmó que las cuentas - autorizadas por la ley de reconciliación fiscal de 2025-, se crearán a partir del 4 de julio, cuando Estados Unidos conmemorará el 250 aniversario de su independencia.

Los padres podrán aportar hasta $2,500 anuales libre de impuestos.

Empleadores, familiares y amigos pueden contribuir con hasta $5,000. Los gobiernos y organizaciones sin fines de lucro no tienen límites en torno a su aportación.

“En los próximos 15 años, vamos a poner entre $3 y $4 billones de riqueza en manos de jóvenes estadounidenses que de otra manera habrían comenzado sin nada”, argumentó Trump, en momentos en que se ha enfrentado a una crisis política debido a los incidentes causados por agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota, donde este mes han matado a dos ciudadanos estadunidenses.

El mensaje de Trump fue parte de una cumbre del Departamento del Tesoro sobre las cuentas de ahorro.

“Con cada modesta contribución, las cuentas de Trump deberían alcanzar un valor de al menos $50,000 para cuando el niño cumpla 18 años, y podrían ser considerablemente mayores con contribuciones ligeramente mayores. La cuenta típica crecerá entre $100,000 y $200,000, e incluso podría superar los $300,000 por niño. Y creemos que lo más probable es que el valor se encuentre entre $200,000 y $300,000”, dijo Trump en su mensaje, buscando elevar las expectativas.

Trump reconoció la aportación de las empresas Dell – por medio de sus propietarios Michael y Susan Dell-, que otorgará $250 para niños de 10 años que abran una cuenta Trump.

Dell confirmó hace unas semanas al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, que su iniciativa incluirá a Puerto Rico.

Otro que fue presentado por Trump, Brad Gerstner, principal funcionario ejecutivo de la empresa tecnológica Altimeter Capital, donará $250 para los nacidos este cuatrienio que residen en su estado de Indiana.

“Va a donar decenas de millones de dólares más en contribuciones equivalentes a millones de niños en todo el país…hará una donación masiva”, sostuvo Trump, en tonro a Gerstner.

Durante el evento, Trump destacó la presencia de varios empresarios, incluidos los donantes de las cuentas de ahorro a quienes invitó a la tarima. También invitó a la tarima a la rapera Nicki Minaj, quien se declaró “fanática número uno” del presidente estadounidense.