Tu bebé podría recibir $1,000 con una “Cuenta Trump”: esto es lo que debes saber

Como continuación del discurso del presidente Donald Trump a los estadounidenses sobre la asequibilidad y la economía bajo su administración, el Tesoro de Estados Unidos y la Casa Blanca están celebrando el próximo lanzamiento de un programa que consideran un hito clave: “Cuentas Trump”.

Una disposición de la legislación fiscal de Trump, las Cuentas Trump, pretenden dar $1,000 a cada recién nacido, siempre que sus padres abran una cuenta. Ese dinero se invierte luego en el mercado de valores por empresas privadas, y el niño puede acceder al dinero cuando cumpla 18 años.

Un evento del Tesoro de Estados Unidos el miércoles reúne a una variedad de políticos y celebridades -desde el senador republicano por Texas, Ted Cruz, hasta la rapera Nicki Minaj- para discutir el programa y su impacto potencial en la economía. Los partidarios de las Cuentas Trump han dicho que son una forma de ayudar a los niños de familias con bajos ingresos a crear riqueza.

Esto es lo que debes saber sobre las Cuentas Trump y cómo reclamarlas.

¿Qué es una cuenta Trump?

Se trata de una nueva herramienta de ahorro en la que el dinero se invierte en bolsa en nombre de un hijo. El niño no puede acceder al dinero hasta que cumple 18 años y solo puede utilizarlo para fines específicos, como pagar la matrícula, crear una empresa o hacer el pago inicial de una vivienda.

Después de que uno de los padres abra una cuenta, el Tesoro de Estados Unidos aportará $1,000 para los recién nacidos. Los bancos privados y las agencias de valores gestionarán el dinero, que deberá invertirse en fondos indexados de renta variable estadounidense que sigan el mercado bursátil y no cobren a las cuentas más del 0,10% de comisiones anuales.

Los padres pueden aportar hasta $2,500 anuales, antes de impuestos, de forma similar a como lo hacen para las cuentas de jubilación. Los empleadores de los padres, familiares, amigos, gobiernos locales y grupos filantrópicos también pueden contribuir. Las aportaciones anuales tienen un límite máximo de $5,000, pero las contribuciones de gobiernos y organizaciones benéficas no cuentan para ese total.

¿Quién se lleva $1,000?

Como parte del lanzamiento de la iniciativa, también se anima a los padres de niños mayores a abrir cuentas, pero no recibirán la bonificación de $1,000. Ese dinero solo está reservado para los bebés nacidos durante los años naturales de la administración Trump.

Para poder optar a ese capital inicial, el bebé debe ser ciudadano estadounidense, tener un número de la Seguridad Social y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Cualquier progenitor puede abrir una cuenta para un hijo que cumpla los requisitos, independientemente de su situación migratoria.

Es importante tener en cuenta que el hijo no podrá acceder al dinero hasta que cumpla 18 años, salvo en raras circunstancias, por lo que no puede ayudarle con los gastos inmediatos. Y los desembolsos de las cuentas estarán sujetos a impuestos.

Michael Dell y su esposa Susan escuchan al presidente de EEUU, Donald Trump, durante un evento sobre las Cuentas Trump para niños en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, el martes 2 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) (Evan Vucci)

¿Qué pasa con los niños mayores?

Los niños nacidos antes de 2025 no tendrán derecho al incentivo de $1,000, pero los padres podrán abrir cuentas para ellos siempre que sean menores de 18 años. Los padres pueden seguir invirtiendo hasta $2,500 antes de impuestos para esos hijos.

En diciembre, los multimillonarios Michael y Susan Dell anunciaron una donación de $6,250 millones que permitirá a algunos niños de 10 años o menos recibir $250 de capital inicial si sus padres abren una cuenta. Ese dinero está reservado a los niños que viven en códigos postales con una renta familiar media de $150,000 o menos y que no recibirán los $1,000 de capital inicial del Tesoro.

Unas semanas más tarde, el fundador de un fondo de cobertura Ray Dalio y su esposa Barbara prometieron $75 millones para los niños menores de 10 años de Connecticut, donde vive Dalio. Eso equivaldría a $250 para 300,000 niños de los códigos postales que cumplen los requisitos. Estas grandes contribuciones forman parte de un esfuerzo del Tesoro -denominado “Desafío”. -denominado “Desafío de los 50 estados” por el Secretario Scott Bessent- para animar a los donantes filantrópicos ricos a colaborar.

Otras empresas que participan en el programa son Uber, MasterCard, BlackRock, Visa y Charles Schwab, según el sitio web de Trump Accounts.

¿Cómo abrir una cuenta Trump para mis hijos?

Las cuentas no estarán abiertas a las aportaciones hasta julio de 2026, pero los padres de los niños que reúnan los requisitos pueden inscribirse utilizando el formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos. Los padres pueden rellenar el formulario al presentar la declaración de la renta este año o cuando la Administración abra un portal en línea este verano, según el sitio web de las Cuentas Trump.

Es necesario inscribirse en una cuenta Trump para que el niño pueda recibir el dinero. En mayo, los padres que se inscriban recibirán información sobre cómo terminar de abrir las cuentas.

¿Cuál es la idea detrás de las cuentas?

Los partidarios de las cuentas dicen que quieren introducir a más gente en el mercado de valores y dar incluso a los niños nacidos en la pobreza la oportunidad de beneficiarse de él. Los partidarios también afirman que las cuentas refuerzan el capitalismo en un momento en que los candidatos abiertamente socialistas son cada vez más populares.

Alrededor del 58% de los hogares estadounidenses poseían acciones o bonos en 2022, según la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, aunque el 1% más rico poseía casi la mitad del valor de las acciones en ese mismo año.

Antes de que Trump creara las cuentas, California, Connecticut y el Distrito de Columbia estaban poniendo a prueba programas de “bonos bebé” que son similares a las Cuentas Trump en algunos aspectos. Varios otros estados, entre ellos Maryland, están sopesando programas.

Pero esos programas están dirigidos a los jóvenes que crecen en la pobreza o en hogares de acogida, además de a los niños que han perdido a uno de sus progenitores a causa del COVID-19. Los niños más ricos no se benefician de ellos. Los niños más ricos no se benefician de ellos. También los gestiona el Estado, no empresas privadas de inversión.

¿Qué dicen los críticos?

Los críticos señalan que las cuentas hacen poco por ayudar a los niños en sus primeros años, cuando son más vulnerables y tienen más probabilidades de caer en la pobreza. Las cuentas, dicen, tampoco compensan los recortes que la administración Trump y los republicanos del Congreso han hecho a otros programas que benefician a los jóvenes y sus familias, incluida la asistencia alimentaria y Medicaid. Los republicanos crearon las cuentas en el mismo proyecto de ley fiscal de Trump que redujo el gasto para algunos de esos programas.