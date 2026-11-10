El conservador Jim Jordan será el líder de los republicanos de la Cámara baja en 2027
Los representantes del Grand Old Party (GOP) lo prefirieron sobre el actual número dos, Steve Scalise
10 de noviembre de 2026 - 4:18 PM
10 de noviembre de 2026 - 4:18 PM
Washington D. C. - Jim Jordan - actual presidente del Comité de lo Jurídico y quien proviene del grupo más conservador - fue electo hoy próximo líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Jordan, quien representa un distrito de Ohio, superó este martes al actual líder de la mayoría republicana, Steve Scalise (Luisiana), quien ha estado en el liderato de su caucus desde hace más de una década.
El próximo líder de la minoría obtuvo 106 votos frente a 73 de Scalise. Algunos republicanos que no han asegurado aún sus escaños pudieron votar.
La semana pasada, tras la barrida demócrata en las elecciones legislativas y estatales de Estados Unidos, el actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Luisiana), descartó aspirar a liderar la minoría.
Por otro lado, Tom Emmer (Minnesota) será el líder adjunto de la minoría al vencer a August Pfluger (Texas), 103-76.
Los demócratas ganaron la mayoría cameral y pueden tener cerca de 260 representantes en la Cámara baja.
Hakeem Jeffries, actual líder de la minoría, está encaminado a ser electo la semana próxima candidato a speaker. La elección del nuevo presidente de la Cámara baja se hará oficialmente el 3 de enero, cuando comenzará la sesión 120 del Congreso.
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