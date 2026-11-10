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El conservador Jim Jordan será el líder de los republicanos de la Cámara baja en 2027

Los representantes del Grand Old Party (GOP) lo prefirieron sobre el actual número dos, Steve Scalise

10 de noviembre de 2026 - 4:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jim Jordan preside el Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes (Mark Schiefelbein)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D. C. - Jim Jordan - actual presidente del Comité de lo Jurídico y quien proviene del grupo más conservador - fue electo hoy próximo líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

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Jordan, quien representa un distrito de Ohio, superó este martes al actual líder de la mayoría republicana, Steve Scalise (Luisiana), quien ha estado en el liderato de su caucus desde hace más de una década.

El próximo líder de la minoría obtuvo 106 votos frente a 73 de Scalise. Algunos republicanos que no han asegurado aún sus escaños pudieron votar.

La semana pasada, tras la barrida demócrata en las elecciones legislativas y estatales de Estados Unidos, el actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Luisiana), descartó aspirar a liderar la minoría.

Por otro lado, Tom Emmer (Minnesota) será el líder adjunto de la minoría al vencer a August Pfluger (Texas), 103-76.

Los demócratas ganaron la mayoría cameral y pueden tener cerca de 260 representantes en la Cámara baja.

Hakeem Jeffries, actual líder de la minoría, está encaminado a ser electo la semana próxima candidato a speaker. La elección del nuevo presidente de la Cámara baja se hará oficialmente el 3 de enero, cuando comenzará la sesión 120 del Congreso.

Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos.James Talarico ganó la contienda por el Senado de Texas en una victoria histórica para los demócratas.Amy Klobuchar se convertirá en la primera mujer gobernadora de Minnesota tras derrotar a la republicana Lisa Demuth, presidenta de la Cámara de Representantes estatal.
1 / 17 | En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. - The Associated Press
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Congreso de Estados UnidosPartido RepublicanoEleccionesCámara de Representantes de Estados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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