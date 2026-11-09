Supremo federal rechazó revisar demanda por uso de imagen de Roberto Clemente en tablillas y marbetes

Washington D.C. - El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó, este lunes, revisar el reclamo de los hijos de Roberto Clemente de que el uso de la imagen del astro de béisbol puertorriqueño en los marbetes y tablillas de vehículos era una apropiación de derechos de marca por parte del gobierno de Puerto Rico.

Al denegar, sin comentarios, el certiorari de la familia de Clemente, queda a un lado la demanda presentada originalmente en 2022, que reclamaba que el gobierno de Puerto Rico otorgara una compensación a sus hijos.

La imagen utilizada en los marbetes y tablillas de vehículos conmemoraba el 50 aniversario del hit 3,000 de Roberto Clemente, primer latinoamericano en alcanzar esa cifra y en ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB, en inglés).

1 / 11 | En imágenes: Francisco Lindor se viste de gala para recibir el Premio Roberto Clemente. El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor ganó el Premio Roberto Clemente de las Grandes Ligas de Béisbol por su labor humanitaria. Recibió el galardón el lunes previo al tercer juego de la Serie Mundial en el Tropicana Field de Tampa Bay. - Ashley Landis 1 / 11 En imágenes: Francisco Lindor se viste de gala para recibir el Premio Roberto Clemente El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor ganó el Premio Roberto Clemente de las Grandes Ligas de Béisbol por su labor humanitaria. Recibió el galardón el lunes previo al tercer juego de la Serie Mundial en el Tropicana Field de Tampa Bay. Ashley Landis Compartir

La demanda fue presentada en el Tribunal Federal en contra del entonces gobernador Pedro Pierluisi, el secretario de Hacienda, el Departamento de Recreación y Deportes y el Distrito de Convenciones.

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Sin embargo, tanto el Tribunal Federal de San Juan como el Primer Circuito de Apelaciones federales reconocieron la inmunidad del gobierno de Puerto Rico, que aspiraba a recaudar $15 millones con la venta de marbetes y tablillas.

Los abogados de los hijos de Clemente –Roberto, Luis Roberto y Roberto Enrique- consideraron que la ley se apropiaba inconstitucionalmente de la marca del pelotero puertorriqueño.

1 / 12 | En imágenes: las mejores postales del Día de Roberto Clemente. Jugadores de los Pirates de Pittsburgh posan previo a los himnos durante el Clemente Day. - Pittsburgh Pirates 1 / 12 En imágenes: las mejores postales del Día de Roberto Clemente Jugadores de los Pirates de Pittsburgh posan previo a los himnos durante el Clemente Day. Pittsburgh Pirates Compartir

Clemente murió el 31 de diciembre de 1972 en un accidente de avión, cuando ayudaba a llevar asistencia humanitaria de emergencia a Nicaragua, que acababa de sufrir un terremoto que causó la muerte de unas 5,000 personas.