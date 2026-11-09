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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Supremo federal rechazó revisar demanda por uso de imagen de Roberto Clemente en tablillas y marbetes

El reclamo judicial había sido presentado por los hijos del astro boricua del béisbol

9 de noviembre de 2026 - 4:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobierno de Puerto Rico hizo disponible a partir de enero de 2022 un marbete y la tablilla conmemorativa alusivos a los 50 años del “Hit 3,000” de Roberto Clemente. (Suministrada)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó, este lunes, revisar el reclamo de los hijos de Roberto Clemente de que el uso de la imagen del astro de béisbol puertorriqueño en los marbetes y tablillas de vehículos era una apropiación de derechos de marca por parte del gobierno de Puerto Rico.

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Al denegar, sin comentarios, el certiorari de la familia de Clemente, queda a un lado la demanda presentada originalmente en 2022, que reclamaba que el gobierno de Puerto Rico otorgara una compensación a sus hijos.

La imagen utilizada en los marbetes y tablillas de vehículos conmemoraba el 50 aniversario del hit 3,000 de Roberto Clemente, primer latinoamericano en alcanzar esa cifra y en ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB, en inglés).

El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor ganó el Premio Roberto Clemente de las Grandes Ligas de Béisbol por su labor humanitaria. Recibió el galardón el lunes previo al tercer juego de la Serie Mundial en el Tropicana Field de Tampa Bay.Lindor, quinto puertorriqueño en recibir el prestigioso premio, se vistió de gala. En la foto, acompañado por exjugadores y miembros del Salón de la Fama de Béisbol. Lindor junto al exjugador de Grandes Ligas Michael Bourn.
1 / 11 | En imágenes: Francisco Lindor se viste de gala para recibir el Premio Roberto Clemente. El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor ganó el Premio Roberto Clemente de las Grandes Ligas de Béisbol por su labor humanitaria. Recibió el galardón el lunes previo al tercer juego de la Serie Mundial en el Tropicana Field de Tampa Bay. - Ashley Landis

La demanda fue presentada en el Tribunal Federal en contra del entonces gobernador Pedro Pierluisi, el secretario de Hacienda, el Departamento de Recreación y Deportes y el Distrito de Convenciones.

Sin embargo, tanto el Tribunal Federal de San Juan como el Primer Circuito de Apelaciones federales reconocieron la inmunidad del gobierno de Puerto Rico, que aspiraba a recaudar $15 millones con la venta de marbetes y tablillas.

Los abogados de los hijos de Clemente –Roberto, Luis Roberto y Roberto Enrique- consideraron que la ley se apropiaba inconstitucionalmente de la marca del pelotero puertorriqueño.

Jugadores de los Pirates de Pittsburgh posan previo a los himnos durante el Clemente Day.El receptor de los Rays de Tampa Bay, Liam Hicks, utiliza equipo personalizado de receptor en conmemoración del Día de Roberto Clemente.Los hijos de Roberto Clemente posan durante una de las actividades previas a la jornada de Grandes Ligas.
1 / 12 | En imágenes: las mejores postales del Día de Roberto Clemente. Jugadores de los Pirates de Pittsburgh posan previo a los himnos durante el Clemente Day. - Pittsburgh Pirates

Clemente murió el 31 de diciembre de 1972 en un accidente de avión, cuando ayudaba a llevar asistencia humanitaria de emergencia a Nicaragua, que acababa de sufrir un terremoto que causó la muerte de unas 5,000 personas.

La leyenda boricua del béisbol terminó su carrera con cuatro campeonatos de bateo, un promedio de bateo de .317, 12 guantes de oro, 15 veces seleccionado para el Juego de Estrellas, dos series mundiales, el premio al Jugador Más Valioso de la temporada de 1966 en la Liga Nacional, y de la Serie Mundial de 1971.

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Puerto RicoRoberto ClementeTribunal Supremo de Estados UnidosGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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