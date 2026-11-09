Supremo federal rechazó revisar demanda por uso de imagen de Roberto Clemente en tablillas y marbetes
El reclamo judicial había sido presentado por los hijos del astro boricua del béisbol
9 de noviembre de 2026 - 4:21 PM
9 de noviembre de 2026 - 4:21 PM
Washington D.C. - El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó, este lunes, revisar el reclamo de los hijos de Roberto Clemente de que el uso de la imagen del astro de béisbol puertorriqueño en los marbetes y tablillas de vehículos era una apropiación de derechos de marca por parte del gobierno de Puerto Rico.
Al denegar, sin comentarios, el certiorari de la familia de Clemente, queda a un lado la demanda presentada originalmente en 2022, que reclamaba que el gobierno de Puerto Rico otorgara una compensación a sus hijos.
La imagen utilizada en los marbetes y tablillas de vehículos conmemoraba el 50 aniversario del hit 3,000 de Roberto Clemente, primer latinoamericano en alcanzar esa cifra y en ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB, en inglés).
La demanda fue presentada en el Tribunal Federal en contra del entonces gobernador Pedro Pierluisi, el secretario de Hacienda, el Departamento de Recreación y Deportes y el Distrito de Convenciones.
Sin embargo, tanto el Tribunal Federal de San Juan como el Primer Circuito de Apelaciones federales reconocieron la inmunidad del gobierno de Puerto Rico, que aspiraba a recaudar $15 millones con la venta de marbetes y tablillas.
Los abogados de los hijos de Clemente –Roberto, Luis Roberto y Roberto Enrique- consideraron que la ley se apropiaba inconstitucionalmente de la marca del pelotero puertorriqueño.
Clemente murió el 31 de diciembre de 1972 en un accidente de avión, cuando ayudaba a llevar asistencia humanitaria de emergencia a Nicaragua, que acababa de sufrir un terremoto que causó la muerte de unas 5,000 personas.
La leyenda boricua del béisbol terminó su carrera con cuatro campeonatos de bateo, un promedio de bateo de .317, 12 guantes de oro, 15 veces seleccionado para el Juego de Estrellas, dos series mundiales, el premio al Jugador Más Valioso de la temporada de 1966 en la Liga Nacional, y de la Serie Mundial de 1971.
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