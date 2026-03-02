Opinión
Últimas Noticias
El guitarrista Arturo Castro Nogueras trajo a Washington D.C. la música boricua y latinoamericana

Se presentará en San Juan el 21 de marzo junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

2 de marzo de 2026 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El guitarrista Arturo Castro Nogueras se presentará el 21 de marzo en San Juan junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. (Nyani Quarmyne)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El reconocido guitarrista puertorriqueño Arturo Castro Nogueras presentó este fin de semana un recital en la capital estadounidense, previo al concierto que ofrecerá el próximo día 21 en San Juan junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

En Washington D.C., Castro Nogueras, nacido en México, criado desde pequeño en Puerto Rico y con raíces en Cuba, estuvo acompañado en el piano por su madre, Magdalena Nogueras, en un evento celebrado en la residencia del mecenas Bob Snyder.

Bajo el título “Modernismo Latino”, el recital del sábado combinó obras de compositores famosos, como el cubano Leo Brouwer, el italiano Mario Castelnuovo-Tedesco y el venezolano Antonio Lauro, “con voces contemporáneas de Puerto Rico”, explicó Castro Nogueras.

Las piezas puertorriqueñas incluyeron un estudio del ritmo de bomba de Alberto Rodríguez Ortiz, un tema y variaciones de una plena de Canario de Miguel Cubano, y la danza “La sombra de un maestro” de Kristian Pérez McDougall.

Con respecto a “La sombra de un maestro”, primer premio del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Castro Nogueras sostuvo que es considerada la más reciente “gran danza para guitarra escrita en Puerto Rico”.

El anfitrión Snyder – quien forma parte de la directiva del Festival Puerto Rico Piano & Strings-, también tocó unas piezas al piano, a cuatro manos, con Magdalena Nogueras.

El guitarrista Arturo Castro Nogueras junto a su madre, la pianista Magdalena Nogueras, durante el recital del sábado, 28 de febrero, en Washington D.C.
El guitarrista Arturo Castro Nogueras junto a su madre, la pianista Magdalena Nogueras, durante el recital del sábado, 28 de febrero, en Washington D.C. (Suministrada)

Castro Nogueras nació en México. Su madre es puertorriqueña-mexicana, y su padre, también pianista, es cubano.

El guitarrista es producto del Conservatorio de Música de Puerto Rico, bajo la tutela del maestro puertorriqueño Leonardo Egúrbida.

Luego, estudió en el Conservatorio Robert Schumann de Düsseldorf, donde su profesor de guitarra fue el compositor cubano Joaquín Clerch, protegido de Brouwer. También estuvo bajo la tutela del pianista y clavecinista Anthony Spiri.

“Principalmente toco música puertorriqueña, mezclada con otras cosas de Cuba, México, Latinoamérica”, dijo Castro Nogueras, al indicar que mantiene los lazos culturales con México y Cuba, pero es en el archipiélago puertorriqueño donde tiene su cable de tierra, pues creció y estudió en Puerto Rico desde kindergarten hasta la universidad.

Ha estado viviendo entre Alemania, donde tiene un apartamento, y Puerto Rico. Acaba de terminar de grabar un disco de música puertorriqueña, que espera lanzar en 2027.

En Puerto Rico, se presentará como solista el próximo día 21 con la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de Rafael Enrique Irizarry, en el concierto “Revueltas”. Esa presentación, en la Sala Sinfónica Pablo Casals, incluirá obras de Brouwer.

Su vínculo con Clerch le ha acercado particularmente al trabajo de Leo Brouwer, a quien afirma como “el compositor de guitarra más importante del mundo”.

“El lenguaje que (Brouwer) usa para el lenguaje contemporáneo de la guitarra internacional es una mezcla de cantos yoruba, del oeste africano y de Stravinsky, Shostakovich y toda la música interesante que está surgiendo en Europa a principio del siglo 20”, indicó Castro Nogueras, en una entrevista con El Nuevo Día previo a su recital del sábado.

Por medio de una subvención federal, el guitarrista boricua llevó a cabo recientemente una serie de visitas a escuelas de Puerto Rico, por medio de la Asociación Suzuki de las Américas.

“Es interesantísimo como todo el mundo se siente cómodo alrededor de una guitarra. Es muy lindo ver el hambre y la curiosidad que hay por aprender y escuchar”, dijo Castro Nogueras, al hablar de su experiencia con niños desde la edad preescolar hasta la escuela secundaria.

Pese a las crisis recientes en Puerto Rico, Castro Nogueras sostuvo que los artistas puertorriqueños han continuado haciendo “cosas maravillosas”.

Castro Nogueras afirmó que espera que el éxito de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, con énfasis en la música y la identidad puertorriqueñas, abra nuevos caminos para otros artistas boricuas.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

En ese sentido, reconociendo que Benito Antonio Martínez Ocasio ha demostrado su interés en dar conocer a otros artistas puertorriqueños – como ha hecho con Los Pleneros de la Cresta y Chuwi-, Castro Nogueras dijo que “es bien importante que estos modelos culturales no beneficien nada más productos hipercomerciales”.

Puerto Rico guitarra Música Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
José A. Delgado
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
