Exmiembros de la Junta Fiscal temen que Donald Trump ponga en riesgo la recuperación económica de Puerto Rico

Washington D.C. - Andrew Biggs y David Skeel, dos pasados miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recomendados por republicanos del Congreso, defendieron este miércoles el trabajo realizado y advirtieron que permitir que bonistas controlen el ente fiscal representaría poner en jaque la recuperación económica de Puerto Rico.

Biggs – quien fue uno de los seis destituidos por el presidente Donald Trump y uno de los que ha impugnado judicialmente esa acción– y Skeel, quien presidió la JSF y abogó por la demanda presentada en el Tribunal Federal de San Juan, acentuaron el riesgo que representaría cumplir con las demandas de bonistas que piden que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pague toda su deuda.

“Bajo Promesa, los miembros de la junta tienen el deber legal y fiduciario de representar a las instituciones en quiebra de Puerto Rico y, por extensión, al pueblo puertorriqueño. La junta debe buscar las condiciones más favorables para la AEE y Puerto Rico ante el juez federal que supervisa el caso. Los propios tenedores de bonos están representados ante el juez, como corresponde. Sin embargo, nombrar a miembros de la junta que actúen como representantes de los acreedores de la isla convertiría el proceso en una farsa”, indicaron, en un artículo de opinión en The New York Times.

Biggs y Skeel advirtieron que un grupo de bonistas – que no los identifican, pero ha estado liderado por la firma Golden Tree Asset Management-, argumenta que la deuda de la AEE debe pagarse con dinero del gobierno central de Puerto Rico, “que no participó en el endeudamiento de la AEE, lo que supone un reconocimiento tácito de que la AEE no puede pagar su propia deuda”.

La JSF presentó un plan de ajuste de la deuda de la AEE que permitiría pagar alrededor de $2,600 millones. Pero, bonistas liderados por Golden Tree Asset Management reclaman que se pague toda la deuda por concepto de bonos, unos $8,500 millones, más los intereses, un total de $12,000 millones.

“Obligar a los contribuyentes puertorriqueños a pagar miles de millones que no pidieron prestado ni deben es injusto y socava recursos cruciales que deberían destinarse a la recuperación económica de la isla”, añadieron, al indicar que si la JSF “perdiera su independencia y presionara a favor de los acreedores de la isla en lugar de sus habitantes”,

“Puerto Rico podría volver a encontrarse en el mismo atolladero financiero que obligó al Congreso a intervenir hace casi una década. Las consecuencias para los puertorriqueños son casi demasiado deprimentes para imaginarlas”, subrayaron.

Biggs - experto del grupo de estudio American Enterprise Institute (AEI), fue destituido por Trump el pasado 13 de agosto, después de haber criticado los despidos de cinco de sus excolegas, ocurridos el 1 de agosto. Skeel, profesor de Derecho Corporativo en la Universidad de Pensilvania, renunció a la JSF en 2024.

Los dos exmiembros de la JSF fueron recomendados a la JSF por el ex líder republicano del Senado Mitch McConnell.

Ocho semanas después de Trump haber comenzado a vaciar la JSF – solo queda un integrante, John Nixon -, no ha mostrado interés públicamente en nombrar sus sustitutos.

Los exmiembros de la JSF rechazaron además que el hecho de que la JSF ha destinado más de $2,000 millones a contratos y el pago de su personal – por encima de la proyección original de $370 millones-, haya ameritado los despidos ordenados por Trump, que fueron reclamados por la activista de derecha Laura Loomer.

Indicaron que el estimado de $370 millones de 2016 se hizo “antes de la serie de desastres naturales que devastaron la red eléctrica de la isla; y muchos de esos fondos fueron gastados por el gobierno puertorriqueño en batallas legales infructuosas para intentar aprobar leyes inasequibles”.

“Ese gasto no es una buena razón para extraer miles de millones más del pueblo de Puerto Rico”, afirmaron, al insistir en que las reestructuraciones de deuda lideradas por la JSF le han ahorrado al gobierno puertorriqueño alrededor de $55,000 millones en pago de deuda y $17,000 millones en “medidas de responsabilidad fiscal”.

Biggs y Skeel denunciaron además los despidos como ilegales, tal y como se ha hecho en la demanda presentada en San Juan.