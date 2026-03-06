Jenniffer González tuvo una reunión con la jefa de Gabinete de la Casa Blanca

Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González se reunió esta semana con la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, con quien dijo haber conversado sobre temas económicos.

En un comunicado, la gobernadora –quien regresaba este viernes a San Juan– afirmó que conversó con Wiles, mano derecha del presidente Donald Trump, sobre “el progreso alcanzado”.

Katie Wiles, hija de la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, es una de las socias de la empresa de cabildeo Continental Strategy, que tiene un contrato de $600,000 con la administración de González.

En el más reciente informe de gastos e ingresos presentado en el Congreso, Continental Strategy informó que Craig Carbone, exjefe de la oficina del senador republicano Rick Scott (Florida), estaba a cargo de representar al Ejecutivo de Puerto Rico.

“Desde PRFAA, continuamos trabajando para fortalecer la presencia de Puerto Rico en Washington y asegurar que la voz de los ciudadanos americanos que viven en la isla sea escuchada. Esta cumbre es una muestra del esfuerzo coordinado para educar y seguir adelantando la estadidad, que representa igualdad, desarrollo económico y mayores oportunidades tanto para Puerto Rico como para toda la nación (estadounidense)”, indicó la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriella Boffelli.

Las reuniones de la gobernadora de esta semana incluyeron a los secretarios de Educación, Linda McMahon; Interior, Doug Burgum; y Vivienda, Scott Turner, al igual que con el administrador de los Centros de Servicios Medicare y Medicaid, Mehmet Oz.

En momentos en que se busca mejorar las tarifas de los planes Medicare Advantage, la gobernadora estuvo acompañada en su reunión con Oz por el secretario de Salud, Víctor Ramos.

Con McMahon, el comunicado de la gobernadora indica que dialogaron sobre su interés “en ampliar la cantidad de escuelas públicas con enseñanza en inglés”, mejorar los resultados académicos y “continuar aprovechando de forma efectiva los fondos federales destinados al sistema educativo”.

Con respecto al Congreso, González tuvo conversaciones con el republicano Jeff Hurd (Colorado), presidente del Subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, sobre las oportunidades para Puerto Rico de atraer empresas manufactureras estadounidenses.

Pero, además, discutió el potencial abismo fiscal de Medicaid con el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, el republicano Brett Guthrie (Kentucky), y con el líder de la minoría demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (Oregón), que tienen jurisdicción sobre el tema.

Guthrie dijo recientemente a El Nuevo Día que es consciente de que la gran mayoría de los $4,000 millones que recibe Puerto Rico en fondos de Medicaid se agotan el 30 de septiembre de 2027, y que trabajará en el asunto más adelante.

También, se entrevistó con el presidente del Comité de Agricultura del Senado, el republicano John Boozman (Arkansas), en torno al reclamo para que se incluya en la reautorización de la ley agrícola lenguaje que vincule al gobierno de Puerto Rico con un plan de transición del Programa de Asistencia Nutricional al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

El miércoles, el liderato republicano del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes dejó fuera de su proyecto de ley agrícola esa propuesta, como hiciera el propio Boozman en su borrador de legislación de la pasada sesión del Congreso.