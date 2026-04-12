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Los demócratas piden acción al Congreso en favor de un plebiscito entre estadidad, independencia y libre asociación

Aprobaron una nueva resolución en su reunión de primavera, en Nueva Orleans

12 de abril de 2026 - 3:15 PM

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Los demócratas proponen, como partido, revivir un proyecto de ley como el antiguo 8393. (Patrick Semansky)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

El Partido Demócrata estadounidense (DNC, por sus siglas en inglés) exhortó a su liderato en el Congreso a presentar y dar prioridad a la aprobación de un proyecto de ley que vincule al gobierno federal con un plebiscito entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

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En una resolución aprobada el jueves, la formación política estadounidense destacó que, pese a que la minoría demócrata del Congreso ha vuelto a promover un referéndum a favor de la estadidad para Washington D.C., no han revivido un proyecto de ley que ofrezca alternativas de status no territoriales para Puerto Rico.

La resolución fue presentada por el presidente de los demócratas en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, durante la reunión de primavera del DNC, que tuvo lugar en Nueva Orleans, Luisiana.

Desde el plebiscito de 2012, el primero en que el Partido Nuevo Progresista (PNP) reclamó una victoria para la estadidad, es la primera vez que esa colectividad no promueve legislación en el Congreso sobre el futuro político de Puerto Rico 15 meses después de iniciado un nuevo cuatrienio.

“La inacción perpetúa un sistema de ciudadanía de segunda clase incompatible con los valores constitucionales que los demócratas buscan defender a nivel nacional y promover a nivel mundial”, indica la resolución, que sostiene que impulsar acabar con el dilema político de Puerto Rico “es una prueba decisiva del compromiso del Partido Demócrata con los derechos civiles, la descolonización y la legitimidad democrática en el siglo XXI”.

Luis Dávila Pernas, presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico.
Luis Dávila Pernas, presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)

El programa de gobierno del DNC incluyó, en 2024, un respaldo directo a un proyecto de ley que ofrezca a Puerto Rico la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

“Se insta a los líderes demócratas a garantizar que dicha legislación provea un proceso vinculante, reconocido a nivel federal y de aplicación automática que garantice la transición de Puerto Rico a un status no territorial, de conformidad con los principios democráticos y los requisitos constitucionales”, indica la nueva medida.

Además, el DNC exhortó a “todos los miembros demócratas del Congreso a que reafirmen públicamente su compromiso con la autodeterminación e igualdad de Puerto Rico, en consonancia con los valores defendidos” por el fallecido líder de los derechos civiles y congresista John Lewis.

“Se resuelve, además, que se inste al DNC y a los partidos estatales afiliados a que eleven la resolución sobre el status de Puerto Rico a la categoría de prioridad nacional de derechos civiles, integrándola en sus mensajes, estrategias legislativas y esfuerzos de formación de coaliciones”, agrega la resolución.

El congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) considera revivir un proyecto como el 8393 de 2022, que propuso un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia. Esa medida fue aprobada en diciembre de 2022 por el pleno de la Cámara baja federal, con el apoyo unánime de los demócratas, pero solo de 16 republicanos.

El congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) considera presentar un proyecto de status.
El congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) considera presentar un proyecto de status. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

“El pueblo de Puerto Rico envió un mandato claro en noviembre de 2024… Estamos construyendo y fortaleciendo relaciones con aliados clave en las esferas políticas a nivel nacional y en el Congreso para que aboguen por los derechos de los ciudadanos americanos que residen Puerto Rico y aseguren nuestra inclusión en proyectos esenciales para el bienestar colectivo”, manifestó Dávila Pernas, al hablar de la resolución que promovió la semana pasada.

La gobernadora Jenniffer González -presidenta del PNP, republicana y trumpista- ha rechazado volver a respaldar ese tipo legislación y dijo prefiere un referéndum federal “estadidad sí o no”.

Pero el liderato republicano, incluido el presidente Donald Trump y los líderes del Congreso, se oponen firmemente a la estadidad para Puerto Rico, sea por medio de un proyecto como el antiguo 8393 o un referéndum proestadidad.

Por su parte, el congresista republicano Tom McClintock (California) prevé presentar su propio proyecto de ley, con todas las alternativas de status, incluido el Estado Libre Asociado territorial.

McClintock ha subrayado que la independencia es la mejor alternativa para Puerto Rico y la peor para Estados Unidos y el archipiélago puertorriqueño.

Hace unos días, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) advirtió que, sin un interlocutor de la mayoría republicana que lidere un proyecto como el antiguo 8393, la legislación no tiene futuro.

“No me voy a prestar para juegos políticos de nadie en Puerto Rico… Este es un tema que hay que tratarlo con el respeto y la consideración que se merece. Y, para solucionar el problema colonial de Puerto Rico, tenemos que tener un compromiso de parte de los dos partidos”, dijo Velázquez, quien se retira del Congreso al terminar esta sesión 119 y ha afirmado que el Senado estadounidense nunca aprobará admitir a la isla como estado.

En el más reciente plebiscito criollo, que tuvo lugar en noviembre de 2024, la estadidad obtuvo el 58.6% de los votos, frente al 29.56% de la libre asociación y el 11.2% de la independencia.

Pero, si se toman en cuenta las papeletas dejadas en blanco y dañadas, la estadidad –que consiguió el 52.5% en un referéndum en 2020– se queda en poco menos del 50%.

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Puerto RicoStatus de Puerto RicoPartido DemócrataCongreso de Estados Unidosestadidad
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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