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Efraín Vázquez VeraEfraín Vázquez Vera
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El techo de cristal de nuestra prosperidad

Es hora de aceptar que la colonia no es el refugio que nos vendieron, sino la jaula que nos impide volar, escribe Efraín Vázquez

30 de marzo de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El principal enemigo del desarrollo puertorriqueño es la incertidumbre estructural. Vivir bajo un régimen territorial no incorporado significa que las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento en una oficina en Washington, afirma Efraín Vázquez. (Ricardo Arduengo)

Puerto Rico no sufre simplemente una mala racha económica. Atraviesa el colapso de un modelo que ya no da más. Por décadas se nos ha intentado vender la idea de que los problemas fiscales, la precariedad del sistema eléctrico y la quiebra institucional son fallos de gestión que pueden resolverse con “buena administración”. Sin embargo, la realidad es mucho más profunda y punzante. El status político de Puerto Rico no es un debate abstracto sobre banderas. Es el techo de cristal que impide que cualquier esfuerzo de recuperación despegue de forma sostenible.

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ACERCA DEL AUTOR
Efraín Vázquez Vera

Efraín Vázquez Vera

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El autor se desempeñó como catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Se especializa en estudios sobre temas internacionales
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