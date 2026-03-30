El techo de cristal de nuestra prosperidad
Es hora de aceptar que la colonia no es el refugio que nos vendieron, sino la jaula que nos impide volar, escribe Efraín Vázquez
30 de marzo de 2026 - 10:00 PM
30 de marzo de 2026 - 10:00 PM
Puerto Rico no sufre simplemente una mala racha económica. Atraviesa el colapso de un modelo que ya no da más. Por décadas se nos ha intentado vender la idea de que los problemas fiscales, la precariedad del sistema eléctrico y la quiebra institucional son fallos de gestión que pueden resolverse con “buena administración”. Sin embargo, la realidad es mucho más profunda y punzante. El status político de Puerto Rico no es un debate abstracto sobre banderas. Es el techo de cristal que impide que cualquier esfuerzo de recuperación despegue de forma sostenible.
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