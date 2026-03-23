Opinión
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La historia de la estadidad y el futuro económico de Puerto Rico
El Presidente y el Congreso reconocieron que solo la admisión a la Unión podía resolver la ambigüedad política y la incertidumbre económica del estatus territorial, afirma Howard Hills
23 de marzo de 2026 - 10:00 PM
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