Pablo José Hernández busca un subsidio federal para entrenar personas en restauración y conservación de sitios históricos

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quiere crear una subvención del Departamento del Interior para capacitar personas en la restauración y mantenimiento de edificios históricos, sitios culturales, archivos y recursos arqueológicos.

“En todo el país, los proyectos de preservación histórica se están viendo afectados por una creciente escasez de trabajadores con las destrezas y la experiencia necesarias para trabajar en proyectos de conservación. Ese reto es especialmente evidente en Puerto Rico, donde los edificios históricos y los sitios culturales son centrales para nuestras comunidades y economías locales”, indicó Hernández.

El comisionado dio a conocer la presentación de una medida en la Cámara de Representantes, junto a su colega demócrata boricua Darren Soto (Florida), para crear un Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral en Preservación Histórica, que estaría integrado al Fondo de Preservación Histórica.

La legislación –aplaudida por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades-, fue presentada el pasado 21 de enero y referida al Comité de Recursos Naturales, del cual son miembros tanto Hernández como Soto.

Hernández mencionó que el éxito y la fuerza económica y cultural que tienen las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan, reflejan el papel central que pueden desempeñar sitios históricos en favor del desarrollo económico.

Advirtió, sin embargo, que grupos vinculados a la preservación de sitios históricos y oficinas estatales relacionadas con el patrimonio han informado que existe una escasez de albañiles, carpinteros, conservadores y archivistas capacitados para trabajar en proyectos dirigidos a restaurar iglesias históricas, conservar archivos y estabilizar sitios arqueológicos.

El congresista Soto sostuvo que, en ese sentido, la medida promueve la preservación de sitios históricos y crea “nuevas oportunidades para que los trabajadores se conviertan en carpinteros, archiveros, albañiles y más”.

Sonya Canetti Mirabal, directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, dijo que reciben con interés y entusiasmo la legislación de Hernández.