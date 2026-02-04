Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Pablo José Hernández busca un subsidio federal para entrenar personas en restauración y conservación de sitios históricos

Presentó legislación en la Cámara de Representantes junto a Darren Soto

4 de febrero de 2026 - 3:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las fiestas de la Calle San Sebastián son ejemplo de las oportunidades que generan los sitios históricos en Puerto Rico. (alexis.cedeno)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quiere crear una subvención del Departamento del Interior para capacitar personas en la restauración y mantenimiento de edificios históricos, sitios culturales, archivos y recursos arqueológicos.

RELACIONADAS

“En todo el país, los proyectos de preservación histórica se están viendo afectados por una creciente escasez de trabajadores con las destrezas y la experiencia necesarias para trabajar en proyectos de conservación. Ese reto es especialmente evidente en Puerto Rico, donde los edificios históricos y los sitios culturales son centrales para nuestras comunidades y economías locales”, indicó Hernández.

El comisionado dio a conocer la presentación de una medida en la Cámara de Representantes, junto a su colega demócrata boricua Darren Soto (Florida), para crear un Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral en Preservación Histórica, que estaría integrado al Fondo de Preservación Histórica.

La legislación –aplaudida por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades-, fue presentada el pasado 21 de enero y referida al Comité de Recursos Naturales, del cual son miembros tanto Hernández como Soto.

Hernández mencionó que el éxito y la fuerza económica y cultural que tienen las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan, reflejan el papel central que pueden desempeñar sitios históricos en favor del desarrollo económico.

Advirtió, sin embargo, que grupos vinculados a la preservación de sitios históricos y oficinas estatales relacionadas con el patrimonio han informado que existe una escasez de albañiles, carpinteros, conservadores y archivistas capacitados para trabajar en proyectos dirigidos a restaurar iglesias históricas, conservar archivos y estabilizar sitios arqueológicos.

El congresista Soto sostuvo que, en ese sentido, la medida promueve la preservación de sitios históricos y crea “nuevas oportunidades para que los trabajadores se conviertan en carpinteros, archiveros, albañiles y más”.

Sonya Canetti Mirabal, directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, dijo que reciben con interés y entusiasmo la legislación de Hernández.

“Como organización dedicada por casi 50 años a la gestión y al apoyo de programas en las humanidades, conocemos de primera mano la labor encomiable realizada por expertos en conservación histórica, al igual que la gran necesidad de recursos en este campo, y muy en particular para la formación, desarrollo, empleo y retención de nuevas generaciones de expertos en profesiones y oficios esenciales para la protección de lugares históricos, colecciones, archivos, museos y bibliotecas”, afirmó Canetti Mirabal.

Tags
Puerto RicoPablo José Hernández RiveraViejo San JuanDepartamento del Interior de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: