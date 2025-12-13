Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández presenta resolución para honrar el legado de Rita Moreno

La medida fue presentada el jueves, con ocasión del cumpleaños número 94 de la actriz puertorriqueña

13 de diciembre de 2025 - 10:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rita Moreno ha ganado el Emmy, Grammy, Óscar y Tony, los premios que se conceden por la televisión, la música, el cine y el teatro, respectivamente. (Xavier Araújo)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó una resolución en la Cámara de Representantes estadounidense para honrar el legado de la actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno, con ocasión de su cumpleaños 94.

Al destacar la extraordinaria carrera de Moreno, natural de Humacao, la resolución, presentada el jueves, menciona que fue la primera persona latina en alcanzar el EGOT, como se denomina a los artistas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.

“A pesar de los papeles limitados y encasillados que le correspondían a las actrices latinas, Rita Moreno perseveró y se convirtió en la primera mujer latina en ganar… el Óscar a la Mejor Actriz de Reparto en 1962 por su papel de Anita en ‘West Side Story’”, indica la resolución.

La medida es coauspiciada por los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York), Darren Soto (Florida), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), Ritchie Torres (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey). También la respalda el congresista demócrata Adriano Espaillat (Nueva York), presidente del Caucus Hispano del Congreso.

La medida resalta que Moreno también ganó el premio a la Trayectoria del Sindicato de Actores de Cine en 2013, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2004 y la Medalla Nacional de las Artes en 2009. Además, fue una de las personas honradas en 2015 por el Centro Kennedy.

“Más allá de su aclamada carrera en el escenario y la pantalla, Rita Moreno ha sido una incansable defensora de los derechos de las mujeres, los derechos civiles y la equidad en las artes, sirviendo como modelo a seguir para generaciones de artistas”, agrega la resolución.

“Rita Moreno es el orgullo de Puerto Rico y una gigante de la cultura estadounidense. No solo alcanzó los premios más altos del mundo, sino que abrió espacio para que generaciones de latinos puedan soñar, crear y llegar más lejos”, indicó el comisionado residente.

Para Hernández, la resolución refleja la importancia de reconocer a quienes, “desde la diversidad, han transformado la cultura del país y han abierto camino a futuras generaciones”.

