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Pablo José Hernández y Mónica Pascual celebran el bautizo de su hijo y se casan por la Iglesia Católica

La pareja había contraído matrimonio por la vía civil en 2020, en medio de la pandemia del COVID-19

13 de abril de 2026 - 12:11 PM

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El comisionado residente hizo el anuncio mediante una publicación en las redes sociales. (Captura de pantalla/Instagram)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y su esposa, la abogada Mónica Pascual, anunciaron que el domingo bautizaron a su hijo en Puerto Rico, ocasión que también aprovecharon para casarse por la Iglesia Católica.

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“En una ceremonia íntima, bautizamos a nuestro hijo y sorprendimos a nuestra familia con algo que no pudimos hacer por la pandemia…nos casamos por la Iglesia”, escribió Hernández en una publicación en Instagram.

El hijo de la pareja nació el 28 de enero de este año y fue bautizado como Vicente Rafael Hernández Pascual.

Hernández y Pascual se casaron por la vía civil en 2020.

El Consejo General del Partido Popular Democrático (PPD) ratificó este domingo al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, como el nuevo presidente de la Pava.Hernández Rivera asumirá la presidencia tras una fallida campaña política por el expresidente Jesús Manuel Ortiz, quien culminó la contienda electoral en tercer lugar por primera vez en la historia de su partido.“Este es un partido realista, autonomista y de centro; realista, autonomista y de centro”, reiteró Hernández Rivera, en su primer mensaje como presidente del PPD.
1 / 7 | Así fue la juramentación de Pablo José Hernández como nuevo presidente del PPD. El Consejo General del Partido Popular Democrático (PPD) ratificó este domingo al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, como el nuevo presidente de la Pava. - Stephanie Rojas

El comisionado, quien cumplirá 35 años el 11 de mayo y preside el Partido Popular Democrático (PPD), es la persona más joven en ocupar el cargo de delegado de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, puesto para el que fue electo en noviembre de 2024.

Su término como comisionado residente concluye en diciembre de 2028.

Tags
Puerto RicoPablo José Hernández RiveraCámara de Representantes
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