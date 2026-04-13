Pablo José Hernández y Mónica Pascual celebran el bautizo de su hijo y se casan por la Iglesia Católica
La pareja había contraído matrimonio por la vía civil en 2020, en medio de la pandemia del COVID-19
13 de abril de 2026 - 12:11 PM
13 de abril de 2026 - 12:11 PM
Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y su esposa, la abogada Mónica Pascual, anunciaron que el domingo bautizaron a su hijo en Puerto Rico, ocasión que también aprovecharon para casarse por la Iglesia Católica.
“En una ceremonia íntima, bautizamos a nuestro hijo y sorprendimos a nuestra familia con algo que no pudimos hacer por la pandemia…nos casamos por la Iglesia”, escribió Hernández en una publicación en Instagram.
El hijo de la pareja nació el 28 de enero de este año y fue bautizado como Vicente Rafael Hernández Pascual.
Hernández y Pascual se casaron por la vía civil en 2020.
El comisionado, quien cumplirá 35 años el 11 de mayo y preside el Partido Popular Democrático (PPD), es la persona más joven en ocupar el cargo de delegado de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, puesto para el que fue electo en noviembre de 2024.
Su término como comisionado residente concluye en diciembre de 2028.
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