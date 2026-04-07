Pablo José Hernández: el presupuesto de Trump refleja sus “prioridades trastocadas”

El proyecto de presupuesto de Donald Trump es reflejo de sus “prioridades trastocadas”, indicó este martes el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

“El presupuesto que sometió el presidente no es vinculante y enfrentará resistencia en el Congreso. Nadie debe alarmarse hasta que veamos legislación concreta más adelante. No obstante, es un reflejo de sus prioridades trastocadas: prefiere financiar guerras que financiar la salud, la educación y el bienestar de los Estados Unidos”, indicó Hernández, quien hace caucus con los demócratas de la Cámara baja federal.

Trump envió el pasado viernes al Congreso un resumen de su próximo proyecto de presupuesto, para el año fiscal federal 2027, que elevaría en 43.7% el gasto del Pentágono y reduciría en 10% o $73,000 millones la inversión en programas no militares.

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La propuesta de recortes a programas sociales se presenta en momentos en que las autoridades de Puerto Rico buscan evitar un abismo en las asignaciones del programa Medicaid, que, sin nueva legislación, puede ver reducido en octubre de 2027 sus fondos de unos $4,200 millones anuales a $500 millones anuales.

El liderato demócrata del Congreso federal ha afirmado que el plan presupuestario del presidente Donald Trump “solo empeorará la crisis del costo de vida” al que se enfrentan los estadounidenses.

“Su guerra contra Irán se prolonga sin visos de terminar, mientras que el precio de la gasolina, los alimentos y los productos básicos aumentan día a día. En lugar de atender las necesidades de la ciudadanía, esta administración pretende desmantelar la educación pública, recortar la ayuda para la vivienda y eliminar la financiación para la investigación médica”, indicó Rosa DeLauro (Connecticut), líder de la minoría en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

“Esta propuesta llega muerta al Congreso”, advirtió el senador demócrata Jeff Merkley (Oregón), líder de la minoría en el Comité de Presupuesto del Senado, donde tienen suficientes votos para frenar legislación presupuestaria rutinaria.

Al aludir a algunos recortes en programas sociales, la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB) de la Casa Blanca mencionó dos asignados a Puerto Rico. Pero, su agenda incluye otra vez recortes significativos, incluidos los departamentos de Educación, Vivienda y Trabajo, entre otras áreas.

La OMB indicó que eliminan “casi $2 millones de los contribuyentes en un proyecto (financiado por el Departamento de Salud federal) llamado ‘Promoción de la equidad en la salud adolescente’ en Puerto Rico, que pretende atender solo a 1,100 personas al año”.

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También recortan $2 millones del Departamento de Justicia federal para “una organización sin fines de lucro puertorriqueña que se centra en abordar el ‘racismo estructural y las masculinidades tóxicas’”.

Los departamentos con mayores recortes en el plan de Trump son Estado (30.4%), Trabajo (25.7%), Agricultura (19%), Interior (12.9%), Vivienda (12.7%), Salud (12.2%) y Seguridad Nacional (3.2%).