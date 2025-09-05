Pentágono enviará a Puerto Rico 10 aviones de combate como parte de su ofensiva en la zona del Caribe
La agencia internacional Reuters sostiene que las naves llegarán a la isla la semana próxima
5 de septiembre de 2025 - 9:14 AM
Washington D.C. - La movilización militar de Estados Unidos hacia Puerto Rico va a incluir, a partir de la semana próxima, 10 aviones de combate F-35, como parte del esfuerzo que la administración de Donald Trump describe como un operativo contra el narcotráfico, centrado en los alrededores de Venezuela.
Según la agencia internacional Reuters, fuentes del Pentágono adelantaron que los aviones tendrán la tarea de llevar a cabo operaciones contra organizaciones “narcoterroristas”.
Desde el inicio de su administración, Trump designó a varios carteles de droga como organizaciones terroristas. Bajo esa misma campaña, acaba de destruir una lancha con 11 personas que Trump describió como terroristas y que, de acuerdos con medios de Venezuela, eran personas que transportaban droga hacia Trinidad y Tobago.
El gobierno de Jenniffer González dio la bienvenida a los ejercicios militares estadounidenses, los que, en alguna medida, había adelantado su secretario de Seguridad Pública, Arthur Garffer.
Trump –antes opuesto a la intervención militar en otros países– tiene previsto anunciar este viernes una orden ejecutiva que, para fines de su administración, cambia el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de la Guerra.
Los ejercicios militares en los alrededores de Puerto Rico, que utilizan la antigua base naval de Roosevelt Roads y la base Ramey de la Guardia Costera, comenzaron el domingo y han estado a cargo de la 22ª unidad expedicionaria de Infantería de Marina, con base en Norfolk (Virginia).
Los entrenamientos coinciden con la movilización ordenada por Trump de buques militares a las cercanías de Venezuela, con el objetivo –sostiene– de combatir el tráfico internacional de drogas, luego de imputarle al presidente Nicolás Maduro liderar el “Cartel de los Soles” y elevar a $50 millones la recompensa por su captura.
