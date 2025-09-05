Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pentágono enviará a Puerto Rico 10 aviones de combate como parte de su ofensiva en la zona del Caribe

La agencia internacional Reuters sostiene que las naves llegarán a la isla la semana próxima

5 de septiembre de 2025 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aviones de combate F-35 serían enviados la semana próxima a Puerto Rico. (Michel Euler)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La movilización militar de Estados Unidos hacia Puerto Rico va a incluir, a partir de la semana próxima, 10 aviones de combate F-35, como parte del esfuerzo que la administración de Donald Trump describe como un operativo contra el narcotráfico, centrado en los alrededores de Venezuela.

RELACIONADAS

Según la agencia internacional Reuters, fuentes del Pentágono adelantaron que los aviones tendrán la tarea de llevar a cabo operaciones contra organizaciones “narcoterroristas”.

Desde el inicio de su administración, Trump designó a varios carteles de droga como organizaciones terroristas. Bajo esa misma campaña, acaba de destruir una lancha con 11 personas que Trump describió como terroristas y que, de acuerdos con medios de Venezuela, eran personas que transportaban droga hacia Trinidad y Tobago.

El gobierno de Jenniffer González dio la bienvenida a los ejercicios militares estadounidenses, los que, en alguna medida, había adelantado su secretario de Seguridad Pública, Arthur Garffer.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.En un comunicado de prensa, el cuerpo castrense informó que los “U.S. Marines y marineros de la 22ª unidad expedicionaria de Infantería de Marina (22nd MEU) ” comenzaban a “realizar entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo al sur de Puerto Rico” a partir del domingo, 31 de agosto.Asimismo, la GNPR exhortó “a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la especulación y acudir a fuentes oficiales para información confiable”.
1 / 16 | Fuerzas Armadas en Ceiba: así se ve la presencia militar en la zona. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. - Ramon "Tonito" Zayas

Trump –antes opuesto a la intervención militar en otros países– tiene previsto anunciar este viernes una orden ejecutiva que, para fines de su administración, cambia el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de la Guerra.

Los ejercicios militares en los alrededores de Puerto Rico, que utilizan la antigua base naval de Roosevelt Roads y la base Ramey de la Guardia Costera, comenzaron el domingo y han estado a cargo de la 22ª unidad expedicionaria de Infantería de Marina, con base en Norfolk (Virginia).

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

Los entrenamientos coinciden con la movilización ordenada por Trump de buques militares a las cercanías de Venezuela, con el objetivo –sostiene– de combatir el tráfico internacional de drogas, luego de imputarle al presidente Nicolás Maduro liderar el “Cartel de los Soles” y elevar a $50 millones la recompensa por su captura.

Tags
Puerto RicoFuerzas Armadas de Estados UnidosPentágonoDonald TrumpVenezuelaNarcotráfico
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: