¿Dónde están las bases militares en Puerto Rico?
De Aguadilla a Vieques, la presencia militar de Estados Unidos en el archipiélago abarca una instalación activa, así como otras clausuradas o transferidas
3 de septiembre de 2025 - 9:22 AM
Puerto Rico alberga varias instalaciones militares que han marcado la historia estratégica de Estados Unidos en el Caribe. Desde Fort Buchanan, la única base activa del Ejército en la región, hasta antiguos complejos como Roosevelt Roads, en Ceiba, y la zona de prácticas en Vieques, cada una refleja etapas clave de la presencia militar estadounidense en la isla y su evolución a lo largo del tiempo.
A continuación, te detallamos cuáles son las instalaciones:
En días recientes, residentes en Ceiba y Naguabo han observado con creciente inquietud el sobrevuelo constante de enormes aeronaves sobre la antigua base militar Roosevelt Roads y otras áreas del este y sur de Puerto Rico.
La gobernadora Jenniffer González confirmó el martes que se trata de ejercicios temporales sin uso de armamento, efectuados en instalaciones aéreas de la base Roosevelt Roads, en Ceiba; y las bases Ramey y Muñiz, en Aguadilla y Carolina, respectivamente. Tanto la Autoridad de los Puertos como la Guardia Nacional firmaron acuerdos con la Marina de Estados Unidos.
