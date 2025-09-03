Opinión
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

¿Dónde están las bases militares en Puerto Rico?

De Aguadilla a Vieques, la presencia militar de Estados Unidos en el archipiélago abarca una instalación activa, así como otras clausuradas o transferidas

3 de septiembre de 2025 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de una vista ocular de la Cámara de Representantes en marzo de 1997 en Fort Allen, en Juana Díaz.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico alberga varias instalaciones militares que han marcado la historia estratégica de Estados Unidos en el Caribe. Desde Fort Buchanan, la única base activa del Ejército en la región, hasta antiguos complejos como Roosevelt Roads, en Ceiba, y la zona de prácticas en Vieques, cada una refleja etapas clave de la presencia militar estadounidense en la isla y su evolución a lo largo del tiempo.

A continuación, te detallamos cuáles son las instalaciones:

1

Fort Buchanan (Guaynabo)

En la foto la entrada del Fort Buchanan, en Guaynabo, una de las instalaciones que no recibirían el dinero. (GFR Media)
Única base militar del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico y el Caribe.
2

Roosevelt Roads (Ceiba)

La base de la Marina estadounidense cesó operaciones militares en 2004.
3

Atlantic Fleet Weapons Training Area (Vieques)

Más de 104,000 municiones han sido recogidas por la Marina de Guerra estadounidense en Vieques desde el cese de los entrenamientos militares el 1 de mayo de 2003.
La Marina cesó operaciones militares en 2003, tras seis décadas utilizando la isla municipio como zona de prácticas.
4

Borinquen Air Station (Aguadilla)

Según la investigación, el esquema fraudulento comenzaba con la adquisición de productos en la tienda National Guard Exchange en la Base Ramey de Aguadilla. (Archivo)
Conocida como la base Ramey, la instalación estuvo en manos de la Fuerza Aérea y la Marina antes de ser transferida a la Guardia Costera en la década de 1970.
5

Fort Allen (Juana Díaz)

Desarrollada en medio de la Segunda Guerra Mundial, su control se transfirió a la Guardia Nacional a partir de la década de 1980.
6

Campamento Santiago (Salinas)

Brigadas de la Guardia Nacional de Puerto Rico celebraron el “Día del Gobernador” en el Campamento Santiago en Salinas.
Principal instalación de entrenamiento para los efectivos de la Guardia Nacional.
7

Sabana Seca (Toa Baja)

Imagen de archivo de la base naval Sabana Seca.
Cerrada en 2003, sirvió como centro de Comunicaciones para la Marina.
8

Base aérea Muñiz (Carolina)

Melina Leon parte para Guantanamo junto con orquesta de miliutares para llevarle musica latina a puertorriquenos destacados alla. FOTO/ANA MARIA ABRUNA REYES.
La base aérea de la Guardia Nacional Muñiz es la sede de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. Esta instalación se encuentra dentro de los terrenos del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

En días recientes, residentes en Ceiba y Naguabo han observado con creciente inquietud el sobrevuelo constante de enormes aeronaves sobre la antigua base militar Roosevelt Roads y otras áreas del este y sur de Puerto Rico.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.En un comunicado de prensa, el cuerpo castrense informó que los “U.S. Marines y marineros de la 22ª unidad expedicionaria de Infantería de Marina (22nd MEU) ” comenzaban a “realizar entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo al sur de Puerto Rico” a partir del domingo, 31 de agosto.Asimismo, la GNPR exhortó “a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la especulación y acudir a fuentes oficiales para información confiable”.
1 / 16 | Fuerzas Armadas en Ceiba: así se ve la presencia militar en la zona. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. - Ramon "Tonito" Zayas

La gobernadora Jenniffer González confirmó el martes que se trata de ejercicios temporales sin uso de armamento, efectuados en instalaciones aéreas de la base Roosevelt Roads, en Ceiba; y las bases Ramey y Muñiz, en Aguadilla y Carolina, respectivamente. Tanto la Autoridad de los Puertos como la Guardia Nacional firmaron acuerdos con la Marina de Estados Unidos.

iconReferencias
"Peace for Vieques: The Role of Transnational Activist Networks in Internacional Negotiations" (2004)
Por: Luis E. Hestres
Militarybases.com
Militarybases.us
Redacción El Nuevo Día
