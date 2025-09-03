¿Dónde están las bases militares en Puerto Rico?

Puerto Rico alberga varias instalaciones militares que han marcado la historia estratégica de Estados Unidos en el Caribe. Desde Fort Buchanan, la única base activa del Ejército en la región, hasta antiguos complejos como Roosevelt Roads, en Ceiba, y la zona de prácticas en Vieques, cada una refleja etapas clave de la presencia militar estadounidense en la isla y su evolución a lo largo del tiempo.

A continuación, te detallamos cuáles son las instalaciones:

1 Fort Buchanan (Guaynabo) Única base militar del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico y el Caribe. 2 Roosevelt Roads (Ceiba) La base de la Marina estadounidense cesó operaciones militares en 2004. 3 Atlantic Fleet Weapons Training Area (Vieques) La Marina cesó operaciones militares en 2003, tras seis décadas utilizando la isla municipio como zona de prácticas. 4 Borinquen Air Station (Aguadilla) Conocida como la base Ramey, la instalación estuvo en manos de la Fuerza Aérea y la Marina antes de ser transferida a la Guardia Costera en la década de 1970. 5 Fort Allen (Juana Díaz) Desarrollada en medio de la Segunda Guerra Mundial, su control se transfirió a la Guardia Nacional a partir de la década de 1980. 6 Campamento Santiago (Salinas) Principal instalación de entrenamiento para los efectivos de la Guardia Nacional. 7 Sabana Seca (Toa Baja) Cerrada en 2003, sirvió como centro de Comunicaciones para la Marina. 8 Base aérea Muñiz (Carolina) La base aérea de la Guardia Nacional Muñiz es la sede de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. Esta instalación se encuentra dentro de los terrenos del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

En días recientes, residentes en Ceiba y Naguabo han observado con creciente inquietud el sobrevuelo constante de enormes aeronaves sobre la antigua base militar Roosevelt Roads y otras áreas del este y sur de Puerto Rico.

1 / 16 | Fuerzas Armadas en Ceiba: así se ve la presencia militar en la zona. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 16 Fuerzas Armadas en Ceiba: así se ve la presencia militar en la zona Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

La gobernadora Jenniffer González confirmó el martes que se trata de ejercicios temporales sin uso de armamento, efectuados en instalaciones aéreas de la base Roosevelt Roads, en Ceiba; y las bases Ramey y Muñiz, en Aguadilla y Carolina, respectivamente. Tanto la Autoridad de los Puertos como la Guardia Nacional firmaron acuerdos con la Marina de Estados Unidos.