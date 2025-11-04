Por falta de controladores: Transportación federal no descarta cerrar parte del espacio aéreo
4 de noviembre de 2025 - 1:30 PM
Washington D.C. - El Departamento de Transportación podría tener que cerrar el espacio aéreo en ciertas áreas si el cierre parcial del gobierno federal continúa la semana próxima, ante la falta de controladores aéreos.
“Así que, si nos llevan a una semana, demócratas, verán un caos total. Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios”, indicó el secretario de Transportación, Sean Duffy, en entrevista con la cadena ABC News.
Duffy sostuvo que los controladores aéreos – sobre todo los que llevan menos tiempo en el empleo- han comenzado a buscar otros trabajos para mantener a sus familias y eso se refleja en el sistema de aviación.
El cierre parcial del gobierno federal se ha extendido por 35 días, sin lograrse un acuerdo entre republicanos y demócratas en torno a una resolución que extienda el presupuesto del pasado año fiscal federal, que venció el 30 de septiembre.
Por su parte, el presidente Donald Trump causó confusión este martes al indicar que no distribuirán fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) hasta que termine el cierre federal.
Sin embargo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se comprometió el lunes con un tribunal federal de Rhode Island a distribuir a beneficiarios del SNAP y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico y Samoa, el fondo de contingencia del SNAP, que ronda en este momento los $5,500 millones.
