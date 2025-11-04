Opinión
Suscriptores
4 de noviembre de 2025
86°ligeramente nublado
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Por falta de controladores: Transportación federal no descarta cerrar parte del espacio aéreo

Mientras, Donald Trump causa confusión al indicar que no distribuirá fondos de SNAP hasta que reabra el gobierno federal

4 de noviembre de 2025 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Transporte, Sean Duffy, habla con los periodistas hace unos días en torno al cierre del gobierno federal. (J. Scott Applewhite)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Departamento de Transportación podría tener que cerrar el espacio aéreo en ciertas áreas si el cierre parcial del gobierno federal continúa la semana próxima, ante la falta de controladores aéreos.

“Así que, si nos llevan a una semana, demócratas, verán un caos total. Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios”, indicó el secretario de Transportación, Sean Duffy, en entrevista con la cadena ABC News.

Duffy sostuvo que los controladores aéreos – sobre todo los que llevan menos tiempo en el empleo- han comenzado a buscar otros trabajos para mantener a sus familias y eso se refleja en el sistema de aviación.

El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar.Un letrero que lee "Cerrado a todos los tours" en la rotonda del Capitolio federal. Han sido muchas los espacios de atractivo turístico, así como de servicios a la ciudadanía, que han cerrado mientras dura el cierre. De todos modos, el gobierno de Puerto Rico había asegurado que tenía los fondos para cubrir esos pagos en lo que el gobierno federal puede reembolsarles el dinero. En la foto, el Capitolio federal iluminado en la tarde del 6 de octubre.
1 / 20 | Retratos de incertidumbre: así se ven Washington D.C. y otras ciudades en medio del cierre federal. El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar. - Allison Robbert

El cierre parcial del gobierno federal se ha extendido por 35 días, sin lograrse un acuerdo entre republicanos y demócratas en torno a una resolución que extienda el presupuesto del pasado año fiscal federal, que venció el 30 de septiembre.

Por su parte, el presidente Donald Trump causó confusión este martes al indicar que no distribuirán fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) hasta que termine el cierre federal.

Sin embargo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se comprometió el lunes con un tribunal federal de Rhode Island a distribuir a beneficiarios del SNAP y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico y Samoa, el fondo de contingencia del SNAP, que ronda en este momento los $5,500 millones.

ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
