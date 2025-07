Robert Mujica sostiene que la Junta Fiscal necesita tiempo para evaluar el contrato con New Fortress Energy

Washington D. C. - El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica , afirmó este miércoles que habría sido un acto “despreciable” si la empresa New Fortress Energy (NFE) suspendió temporalmente la entrega de gas natural en respuesta al freno que el organismo dio a un contrato de 15 años, por $20,000 millones, para el suministro de ese combustible.

“Cuando entrevistamos a las personas que negociaron el contrato, nos dijeron… que se negoció bajo la amenaza de que el combustible no sería fácil de entregar a las unidades con el contrato vigente. Cuando el contrato no se aprobó, el suministro de combustible no se entregó. Así que, si los hechos que nos informaron son ciertos, sería un acto despreciable contra la gente negarles el combustible necesario para negociar los términos del contrato”, indicó Mujica, al ser interrogado durante la audiencia pública del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares de la Cámara de Representantes, en el noveno aniversario de la Ley PROMESA.