Senado examina este jueves el nombramiento del puertorriqueño Mark Abreu como embajador en El Salvador

Washington D.C. - El Comité de Relaciones Exteriores del Senado examinará el jueves, en una audiencia pública, el nombramiento del puertorriqueño Mark Abreu como próximo embajador de Estados Unidos en El Salvador.

Junto a Abreu, quien fue funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) y jefe de estación en varios países latinoamericanos, declararán, ante el comité, otros cuatro candidatos a embajador: Natasha Franceschi, en Nicaragua; William Grayson, en Indonesia; Nicholas Checker, en Ruanda; y John McIntyre, en Malaui.

El presidente Donald Trump nombró a Abreu –quien reside en Florida– en junio pasado.

De ser confirmado por el Senado, que puede irse de receso a más tardar la semana próxima hasta el 9 de noviembre, Abreu sería la segunda persona puertorriqueña en ocupar el puesto de embajador en El Salvador. La primera fue Mari Carmen Aponte, nombrada por el expresidente Barack Obama.

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“Mark Joseph Abreu es un líder de probada trayectoria con casi tres décadas de servicio ejemplar en seguridad nacional, asuntos internacionales y liderazgo estratégico”, indicó el Departamento de Estado, cuando recomendó su nombramiento al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Según el Departamento de Estado, Abreu “ha forjado alianzas duraderas en América Latina, Europa Occidental, África del Norte, Asia Oriental y Oriente Medio, integrando inteligencia, fuerzas armadas, fuerzas del orden, tecnología y actores del sector privado para impulsar los objetivos estratégicos de Estados Unidos”. También, fue enlace con el Congreso.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Abreu fue también miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia.

En el sector privado, fue consultor de la empresa Booz Allen Hamilton.

En los inicios de su carrera profesional, Abreu fue becario en la oficina del entonces senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado y quien sería nuevamente su jefe.