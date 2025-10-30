Un avión de Frontier que salió de San Juan tuvo problemas con su motor, pero aterrizó sin incidentes en Nueva York

Washington D. C. - Un avión de Frontier Airlines, procedente de Puerto Rico, aterrizó en la tarde del jueves en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York después de reportar problemas con el funcionamiento de uno de sus motores.

Según la cadena NBC, el Airbus A320 que operó como el vuelo 3546 aterrizó a las 12:45 p.m., en medio del mal tiempo que afectó adversamente durante varias horas a la ciudad neoyorquina.

El avión despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.