Feriados
30 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
Un avión de Frontier que salió de San Juan tuvo problemas con su motor, pero aterrizó sin incidentes en Nueva York

El vuelo 3546, procedente del Luis Muñoz Marín, aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy

30 de octubre de 2025 - 4:53 PM

El vuelo 3546 de Frontier Airlines, de San Juan a Nueva York, se enfrentó a problemas con el motor. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - Un avión de Frontier Airlines, procedente de Puerto Rico, aterrizó en la tarde del jueves en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York después de reportar problemas con el funcionamiento de uno de sus motores.

Según la cadena NBC, el Airbus A320 que operó como el vuelo 3546 aterrizó a las 12:45 p.m., en medio del mal tiempo que afectó adversamente durante varias horas a la ciudad neoyorquina.

El avión despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

De acuerdo a los informes, nadie resultó herido. Pero, el incidente detuvo momentáneamente la salida de aviones en el aeropuerto neoyorquino.

Puerto Rico San Juan Frontier Airlines
Redacción El Nuevo Día
