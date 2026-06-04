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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Vuelve a abrir el lado más tranquilo del Gran Cañón, el North Rim

Para muchos visitantes, está área es la que ofrece vistas más impresionantes

4 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Nirth Rim, en el Parque Nacional del Gran Cañón. (Oficina de Turismo del Gran Cañón)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Prepare todos sus sentidos si se va de viaje a una de las maravillas naturales más hermosas de Estados Unidos, el Parque Nacional del Gran Cañón. Ubicado en la esquina noroeste de Arizona, cerca de las fronteras de Utah y Nevada, cuenta con todos los elementos para impresionar a sus visitantes, como paisajes de postal, variedad de flora y fauna y actividades de naturaleza. Pero si va este año, se encontrará con la buena noticia de que podrá disfrutar del icónico borde del norte (North Rim), que fue reabierto el 15 de mayo luego de una extensa renovación.

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