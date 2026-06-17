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Así son las Volcano Bay Nights de Universal Orlando Resort

El parque acuático ofrece eventos nocturnos con atracciones abiertas y encuentros con personajes

17 de junio de 2026 - 12:02 PM

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El volcán Krakatau es una de las máximas atracciones de Volcano Bay. (Gregorio Mayí/Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Si se quiere evitar el gentío, el calor típico de los días veraniegos y de paso, refrescarse en los parques temáticos de Orlando, una opción se está haciendo cada vez más popular: visitar los parques acuáticos durante las noches, cuando celebran eventos especiales. Ese es el caso de las Volcano Bay Nights, que celebra el parque acuático del mismo nombre, perteneciente a Universal Orlando Resort.

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La noche propiamente empieza a las 7:00 p.m., hora oficial de inicio del evento, pero los boletos permiten la entrada desde las 4:00 p.m., de manera que si quiere aprovechar y darse un buen “baño de sol”, todavía puede hacerlo y refrescarse a medida que cae la tarde. Garantizadas están las vistas preciosas del atardecer con el sol cayendo sobre las coloridas atracciones, especialmente desde Waturi Beach, una favorita para fotos lindas.

Entrando temprano se garantiza además que puede ver las atracciones del parque, como si lo visitara todo un día, con las mencionadas ventajas de que la muchedumbre que va tras darse un buen chapuzón para refrescarse del intenso calor del día, va disminuyendo al atardecer. Pero si llega justo a la hora oficial, sentirá que tiene el parque casi para usted y sus acompañantes, pues los visitantes se dispersan en sus atracciones favoritas, disfrutándolas casi sin tiempo de espera.

Las filas son mínimas, y la oportunidad es perfecta para subirse a las atracciones más populares, que están abiertas durante el evento. Entre estas la imponente Krakatau Aqua Coaster, Ko’okiri Body Plunge y TeAwa the Fearless River, todas perfectas para fotos nocturnas, ya que cuentan con linda iluminación.

Al comprar un boleto para estas noches exclusivas, obtendrá varios beneficios. Por un lado verá una cantidad de personajes con los que podrá interactuar y retratarse, como Shrek y Fiona, o el Gato con Botas, que hacen bailes interactivos a los que se unen grandes y chiquitos, frente al Waturi Beach, la piscina de olas, que tiene detrás el volcán Krakatau. Los personajes, junto al talento de entretenimiento del parque y un DJ, ponen el toque de fiesta a la noche en el “Beach Bash”.

Los Trolls también dicen presente en las Volcano Bay Nights.
Los Trolls también dicen presente en las Volcano Bay Nights. (Suministrada/Gregorio Mayí )

Otros personajes adicionales de DreamWorks que verá serán los de “How to Train the Dragon”, y los Trolls, siendo el tomarse fotos con ellos una de las actividades que más disfrutan los visitantes de todas las edades.

Otro bono que hay que aprovechar, es el vaso de souvenir de Volcano Bay, que le regalan en la entrada, con los que puede tener refrescos de máquina de Coca Cola y su variedad, ilimitados.

Además le incluyen ilimitado pop corn con ajo y parmesano y churros azules con raspberries, calientitos, recién hechos. Pero si desea comprar comida o bebidas, hay todo un menú especial durante las noches.

El pop corn y los churros están incluidos con la entrada a las Volcano Bay Nights.
El pop corn y los churros están incluidos con la entrada a las Volcano Bay Nights. (Suministrada/Gregorio Mayí)

Las Volcano Bay Nights son un evento de capacidad limitada, por lo que es importante comprar por adelantado. La entrada cuesta $99 más impuestos, por persona e incluye estacionamiento, en Universal Orlando, desde donde los trasladan en autobuses en unos minutos, hasta Volcano Bay. Si quiere más privacidad, a su llegada al parque, puede rentar una de las cabañas privadas, con precios desde $199 por la noche. La actividad se seguirá efectuando hasta el 21 de agosto en noches selectas, y duran hasta las 11:00 p.m.

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Volcano Bay, UniversalParque acuáticoParques de atraccionesOrlandoParques en Orlando
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