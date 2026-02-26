Elvis Crespo y Grupo Manía pondrán a bailar a Orlando en SeaWorld

¡A bailar y a cantar merengue en SeaWorld! El parque de Orlando continúa con la tradición de llevar artistas puertorriqueños como parte de los conciertos de su “Seven Seas Food Festival” y este año contará con Elvis Crespo y Grupo Manía.

La presentación del merenguero, cuya música ha dado la vuelta al mundo por décadas, especialmente por su éxito “Suavemente”, será el 17 de mayo, culminando el festival que inició a finales de enero. Grupo Manía, que repite este año tras sus exitosas presentaciones en años anteriores, estará en tarima el 9 de mayo. Adicional a estos artistas se presentarán entre otros, los Beach Boys, el 22 de marzo; Proyecto Uno, el 16 de mayo y Jesse McCartney, el 25 de abril. Además a través del parque, hay tarimas con música variada.

Los artistas boricuas se presentarán en conciertos individuales, que como todos los demás que forman parte del festival, están incluidos en el precio de admisión. Estos eventos se han convertido en una actividad favorita no solo de turistas, sino de residentes de Orlando, que acuden masivamente a ver sus artistas favoritos a la vez que disfrutan de un día de entretenimiento familiar, en un entorno seguro y controlado, que cuentan con música, buena comida y actividades especiales para todas las edades.

PUBLICIDAD

Los conciertos se presentan en el “Bayside Stadium”, y es importante llegar un par de horas antes, para lograr asiento. Quienes deseen asientos reservados o frente a la tarima, pueden reservarlo, por pago adicional.

Sabores de los mares del mundo

Tacos de carne asada en festival de SeaWorld. (Suministrada)

Aunque la música es un elemento fundamental y muy popular de este festival, el protagonismo se lo lleva la gastronomía. A través de los años, durante este evento, se ha visto crecer la oferta culinaria en este parque, y como cada año presentan novedades, haciéndolo una opción muy competitiva y destacada entre los festivales que se presentan en Orlando.

Este año, y con más de 200 opciones de platos y bebidas distintas, la comida la encontrará a través de todo el parque en los “marketplaces” o kioscos temáticos, incluyendo ocho nuevos para este año, como Old Fashioned Milk Co., con batidas y postres y Travelers Café.

Mercado de la India en festival de SeaWorld. (Suministrada)

A las novedades se suman muchos favoritos de siempre como el muy popular churrasco brasileño, en el kiosco de Brasil. Una buena y jugosa ración, coronada con salsa chimichurri, que muy bien vale la pena comer. También para destacar están los camarones con grits, la baklava mediterránea, los “lobster rolls” y la variedad de tacos del kiosco mexicano. Durante la presentación a la prensa, se prepararon unos ricos spaguettis a la boloñesa, también del menú, que incluye además platos de Alemania y de la India, entre otros. De este hay que destacar, el Dal Makhani, un plato de lentejas cocinadas a fuego lento, servida sobre arroz, una de sus mejores opciones vegetarianas. Tampoco falta el dedicado a la cocina caribeña, que incluye pinchos de pollo y pollo “jerk”, al estilo jamaiquino.

PUBLICIDAD

Todo esto con bebidas creadas para el evento, cervezas locales de Florida y una selección de cocteles con y sin alcohol, entre otras opciones. Para el toque dulce han preparado numerosas opciones, como cupcakes y bizcocho al revés.

Los menús son rotativos, de manera que pueden cambiar dependiendo la fecha en que se visite, una buena opción para los visitantes repetitivos, que son muchos. Para probar múltiples platos y obtener un descuento, tienen a la venta la “Seven Seas Food Lanyards”, una tarjeta para comprar 10 ó 15 platos o bebidas a un costo menor que si se compran individuales.

Otras opciones para una experiencia más VIP

Este año, si quiere sorpresas sabrosas, puede comprar el “Secret Menu”, una experiencia ofrecida por primera vez. Se trata de un menú “secreto”, de tres cursos, ofrecido en el Sharks Underwater Grill and Bar.

Otra novedad es “Seas the Flavor”, que ofrece un menú de degustación, multicurso, con platos pareados con distintos vinos. Es una experiencia más íntima, con capacidad limitada, también curada por los chefs, que lleva a los comensales a descubrir los sabores y la creatividad del equipo culinario del parque.