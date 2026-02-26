Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
De ViajeParques Temáticos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elvis Crespo y Grupo Manía pondrán a bailar a Orlando en SeaWorld

El parque temático suma talento puertorriqueño a su “Seven Seas Food Festival”

26 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvis Crespo se presentará el 17 de mayo en el festival en Orlando. (Pablo Martínez Rodríguez)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

¡A bailar y a cantar merengue en SeaWorld! El parque de Orlando continúa con la tradición de llevar artistas puertorriqueños como parte de los conciertos de su “Seven Seas Food Festival” y este año contará con Elvis Crespo y Grupo Manía.

RELACIONADAS

La presentación del merenguero, cuya música ha dado la vuelta al mundo por décadas, especialmente por su éxito “Suavemente”, será el 17 de mayo, culminando el festival que inició a finales de enero. Grupo Manía, que repite este año tras sus exitosas presentaciones en años anteriores, estará en tarima el 9 de mayo. Adicional a estos artistas se presentarán entre otros, los Beach Boys, el 22 de marzo; Proyecto Uno, el 16 de mayo y Jesse McCartney, el 25 de abril. Además a través del parque, hay tarimas con música variada.

Los artistas boricuas se presentarán en conciertos individuales, que como todos los demás que forman parte del festival, están incluidos en el precio de admisión. Estos eventos se han convertido en una actividad favorita no solo de turistas, sino de residentes de Orlando, que acuden masivamente a ver sus artistas favoritos a la vez que disfrutan de un día de entretenimiento familiar, en un entorno seguro y controlado, que cuentan con música, buena comida y actividades especiales para todas las edades.

Los conciertos se presentan en el “Bayside Stadium”, y es importante llegar un par de horas antes, para lograr asiento. Quienes deseen asientos reservados o frente a la tarima, pueden reservarlo, por pago adicional.

Sabores de los mares del mundo

Tacos de carne asada en festival de SeaWorld.
Tacos de carne asada en festival de SeaWorld. (Suministrada)

Aunque la música es un elemento fundamental y muy popular de este festival, el protagonismo se lo lleva la gastronomía. A través de los años, durante este evento, se ha visto crecer la oferta culinaria en este parque, y como cada año presentan novedades, haciéndolo una opción muy competitiva y destacada entre los festivales que se presentan en Orlando.

Este año, y con más de 200 opciones de platos y bebidas distintas, la comida la encontrará a través de todo el parque en los “marketplaces” o kioscos temáticos, incluyendo ocho nuevos para este año, como Old Fashioned Milk Co., con batidas y postres y Travelers Café.

Mercado de la India en festival de SeaWorld.
Mercado de la India en festival de SeaWorld. (Suministrada)

A las novedades se suman muchos favoritos de siempre como el muy popular churrasco brasileño, en el kiosco de Brasil. Una buena y jugosa ración, coronada con salsa chimichurri, que muy bien vale la pena comer. También para destacar están los camarones con grits, la baklava mediterránea, los “lobster rolls” y la variedad de tacos del kiosco mexicano. Durante la presentación a la prensa, se prepararon unos ricos spaguettis a la boloñesa, también del menú, que incluye además platos de Alemania y de la India, entre otros. De este hay que destacar, el Dal Makhani, un plato de lentejas cocinadas a fuego lento, servida sobre arroz, una de sus mejores opciones vegetarianas. Tampoco falta el dedicado a la cocina caribeña, que incluye pinchos de pollo y pollo “jerk”, al estilo jamaiquino.

Todo esto con bebidas creadas para el evento, cervezas locales de Florida y una selección de cocteles con y sin alcohol, entre otras opciones. Para el toque dulce han preparado numerosas opciones, como cupcakes y bizcocho al revés.

Los menús son rotativos, de manera que pueden cambiar dependiendo la fecha en que se visite, una buena opción para los visitantes repetitivos, que son muchos. Para probar múltiples platos y obtener un descuento, tienen a la venta la “Seven Seas Food Lanyards”, una tarjeta para comprar 10 ó 15 platos o bebidas a un costo menor que si se compran individuales.

Otras opciones para una experiencia más VIP

Este año, si quiere sorpresas sabrosas, puede comprar el “Secret Menu”, una experiencia ofrecida por primera vez. Se trata de un menú “secreto”, de tres cursos, ofrecido en el Sharks Underwater Grill and Bar.

Otra novedad es “Seas the Flavor”, que ofrece un menú de degustación, multicurso, con platos pareados con distintos vinos. Es una experiencia más íntima, con capacidad limitada, también curada por los chefs, que lleva a los comensales a descubrir los sabores y la creatividad del equipo culinario del parque.

Durante el festival, las atracciones y áreas temáticas del parque, como la de Sesame Street, están abiertas, por lo que puede disfrutar en su visita, tanto de las actividades especiales, como de las regulares que ofrece, incluyendo sus atrevidas montañas rusas.

Tags
SeaWorldElvis CrespoGrupo ManiaParques en Orlando
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: