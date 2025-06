Del árbol a la barra: el recorrido del cacao en Hacienda Chocolat en Fajardo

El cacao de Hacienda Chocolat fue galardonado como uno de los 50 mejores cacaos a nivel global, con la distinción de plata de los premios Cacao of Excellence. Además, en 2023, The Academy of Chocolate les otorgó el galardón de plata por su barra de 75% de chocolate oscuro, y el de bronce por la del blanco caramelizado con trozos de café y cacao.