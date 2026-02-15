Fajardo se posiciona entre los destinos náuticos más buscados del Caribe
Está en el tercer lugar en la lista de destinos con mayor demanda según un informe de BoatBooker de cara al Spring Break
15 de febrero de 2026 - 11:10 PM
El mar calma, relaja y reconecta con el interior, y por eso navegar en vacaciones es una propuesta muy popular entre viajeros. Sin duda, eso ha puesto tan de moda a los cruceros, que además ofrecen una experiencia vacacional completa. Pero otra modalidad de navegación, que siempre ha sido favorita, es la de viajar en grupos pequeños, a veces solo de familia o entre amigos, en botes de variados tamaños, con una experiencia más exclusiva y más cercana al verdadero significado de la navegación.
