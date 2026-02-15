El mar calma, relaja y reconecta con el interior, y por eso navegar en vacaciones es una propuesta muy popular entre viajeros. Sin duda, eso ha puesto tan de moda a los cruceros, que además ofrecen una experiencia vacacional completa. Pero otra modalidad de navegación, que siempre ha sido favorita, es la de viajar en grupos pequeños, a veces solo de familia o entre amigos, en botes de variados tamaños, con una experiencia más exclusiva y más cercana al verdadero significado de la navegación.