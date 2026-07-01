Abeliz Rodríguez: primera selección en el sorteo del BSNF por las Atenienses de Manatí

Las Atenienses de Manatí abrieron el martes el sorteo de jugadoras de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con la selección de la joven manatieña Abeliz Rodríguez con miras a la temporada 2026.

El draft reunió a las 10 franquicias de la liga en los estudios de Telemundo, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

Posteriormente, las Leonas de Ponce seleccionaron a Yeikamarie Jiménez con el segundo turno, mientras que las Monarcas de Juana Díaz reclamaron a Paola Hernández en la tercera posición y las Ganaderas de Hatillo hicieron lo propio con Taína Pagán en la cuarta selección.

La primera ronda concluyó con las selecciones de Sariana Rodríguez en el quinto turno por las Cangrejeras de Santurce; Yaxeli Miranda por las Gigantes de Carolina en el sexto; Ciara Harris por las Ganaderas de Hatillo en el séptimo; Julianna Rosario por las Criollas de Caguas en eo octavo; Alanis Díaz por las Leonas de Ponce en el noveno; y Gabriela Solis por las Cariduras de Fajardo en el décimo.

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