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Abeliz Rodríguez: primera selección en el sorteo del BSNF por las Atenienses de Manatí

Las 10 franquicias de la liga participaron en el draft de jugadoras de nuevo ingreso para el torneo 2026

1 de julio de 2026 - 4:04 PM

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Abeliz Rodríguez fue la primera selección en el sorteo por las Atenienses. Le acompaña su dirigente Omar González. (BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Atenienses de Manatí abrieron el martes el sorteo de jugadoras de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con la selección de la joven manatieña Abeliz Rodríguez con miras a la temporada 2026.

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El draft reunió a las 10 franquicias de la liga en los estudios de Telemundo, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

Posteriormente, las Leonas de Ponce seleccionaron a Yeikamarie Jiménez con el segundo turno, mientras que las Monarcas de Juana Díaz reclamaron a Paola Hernández en la tercera posición y las Ganaderas de Hatillo hicieron lo propio con Taína Pagán en la cuarta selección.

La primera ronda concluyó con las selecciones de Sariana Rodríguez en el quinto turno por las Cangrejeras de Santurce; Yaxeli Miranda por las Gigantes de Carolina en el sexto; Ciara Harris por las Ganaderas de Hatillo en el séptimo; Julianna Rosario por las Criollas de Caguas en eo octavo; Alanis Díaz por las Leonas de Ponce en el noveno; y Gabriela Solis por las Cariduras de Fajardo en el décimo.

“Agradecidos de Telemundo por la oportunidad de poder celebrar el sorteo aquí en el canal. Mucho éxito a todos en el sorteo y que tengan un buen escogido de jugadoras que pueden ayudarlos a seguir compitiendo por la meta del campeonato que todos tienen. Que tengan un draft exitoso y que pueda cumplir sus expectativas”, djio el presidente de la liga, Gabriel Miranda.

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