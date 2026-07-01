Travis Trice gana su segundo premio de Más Valioso en el BSN

Travis Trice ganó el martes su segundo premio de Jugador Más Valioso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en los últimos tres años durante la gala de Valores del Año.

Trice, de 33 años, fue MVP en 2024 con los Criollos, año que la plaza ganó el campeonato. Fue también el Jugador Más Valioso de la final.

En 2026, el canastero promedió 18.4 puntos y 10.1 asistencias y 3.3 rebotes con un porcentaje de 44.6 en tiros de campo.

Caguas terminó empatado en el tope de la tabla de la Conferencia con los Vaqueros de Bayamón. Ambos quintetos jugaron para 22-12, pero los Vaqueros dominaron la serie particular. Así que Caguas finalizó segundo.

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“Un saludo a André por una sólida temporada”, felicitó Trice a su contrincante al aceptar el trofeo.

“Esto es un esfuerzo equipo. No estoy aquí arriba sin mis compañeros y la organización. Hacen un buen trabajo en crear un ambiente familiar. Es genuino. Feliz por ser parte de ellos”, agregó Trice.

Trice se convirtió en el jugador número 13 en ganar múltiples premios de Jugador Más Valioso. El último en repetir fue Walter Hodge Jr. (2014 y 2022). Teófilo “Teo” Cruz y Mario “Quijote” Morales tienen la mayor cantidad con cuatro cada uno.

Trice es además el cuarto refuerzo consecutivo en ser el MVP.

Curbelo sí subió a la tarima para recoger el premio de Progreso del Año, una temporada después de ser el Novato del Año.

El base tuvo medias de 15.7 puntos, 6.7 asistencias y 6.4 rebotes para ayudar a la clasificación de los Atléticos a la postemporada, primeros en la Conferencia B con 21-13.

Curbelo no pudo terminar la temporada debido a una lesión.

Curbelo además fue parte del Equipo Ideal 2026 junto a Trice, Jaylen Nowell (Gigantes), Montrezl Harrell (Atléticos) y Moses Brown (Criollos), centro de 7′2″ quien fue seleccionado como Defensa del Año.

En otros premios, Christian Dalmau fue el Dirigente del Año con los Vaqueros de Bayamón por encima de Eddie Casiano (San Germán). El exjugador, de paso, le sigue los pasos a su padre, el legendario Raymond Dalmau, quien ganó seis trofeos como entrenador en el BSN.

“Se siente bien. Mi padre lo ganó unas cuantes veces. Este mi primero. Uno no busca premios individuales. El enfoque es ganar campeonatos”, declaró Dalmau.

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“Se siente bien que reconozcan el trabajo que hacen los coaches porque es bastante difícil. Los 12 coaches tienen unas responsabilidades bien grandes”, agregó.

Dalmau fue finalista en 2025, superado por Iván “Pipo” Vélez, de los Indios de Mayaguez. Dalmau fue campeón con los Vaqueros el año pasado y en 2026 llevó a los máximos campeones del BSN a repetir como líderes de la Conferencia A.

El base Christian “Cuco” López Santiago se llevó el trofeo de Sexto Hombre del Año, el cual no pudo ganar en 2025 frente a Walter Hodge Jr.

“Agradecido. El que me conoce sabe soy una persona agradecida. Quiero agradecer a todos esos coaches que abrieron puertas”, dijo López Santiago, quien promedió 12.6 puntos en 28 juegos.

“A mis familiares, a mi esposa, la que me ha inspirado. Gracias a ella nace el lema “La Madre del Que se Quite” Espero poder seguir haciendo lo que amo. La estadísticas decían que yo no iba a estar aquí hace tres años. Es una bendición estar aquí“, agregó.

López también fue honrado con el premio de impacto social por su rol como coach en el baloncesto femenino juvenil.

En 2026, el premio de Novato del Año recayó sobre Daniel Rivera, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

El delantero, quinta selección en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso, promedió 9.4 puntos y 4.5 rebotes.