El receso antes de los playoffs del BSN: ¿beneficio o dolor de cabeza para los equipos?

Las semifinales de conferencias del Baloncesto Superior Nacional (BSN) comenzarán el jueves, 9 de julio, tras un receso de nueve días debido al compromiso de la Selección Nacional en la tercera ventana clasificatoria al Mundial de FIBA, informó el director de torneo, Ricardo Carrillo.

La fase regular del torneo concluyó el lunes.

Las semifinales en la Conferencia A serán: Bayamón (1) ante Carolina-Canóvanas (4); y Caguas (2) frente a Santurce (3). Fueron los mismos cruces de 2025.

Mientras que en el B chocarán: San Germán (1) ante Ponce (4); y Arecibo (2) ante Aguada (3).

San Germán y Aguada están de vuelta en los playoffs, tras ausentarse en 2025.

Todas las series se jugarán a un máximo de siete partidos.

¿El receso será beneficioso o no?

El Nuevo Día consultó a los dirigentes Carlos Rivera, de los Leones de Ponce, y Christian Dalmau, de los Vaqueros de Bayamón, sobre el impacto del receso y lo que representa perder jugadores durante ese periodo por compromisos con sus respectivas selecciones nacionales.

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Los Vaqueros volverán a chocar con los Gigantes en la primera serie de postemporada. Tuvieron la mejor marca del torneo (22-12) y tendrán ventaja de cancha local en todos los playoffs para defender su título.

“Entiendo que los cuatro equipos del Grupo A que están en las semifinales tienen la opción de salir victoriosos. Independientemente de quién te tocara, iba a ser una serie que podía ir para los dos lados. Son series duras. Hay que prepararse lo mejor posible”, dijo Dalmau.

El jueves, 9 de julio, están en calendario dos semifinales: Aguada visitará a Arecibo en la B y Carolina jugará en Bayamón en la A.

Al día siguiente comenzarán las series de Santurce en Caguas en la A, y Ponce en San Germán en la B.

Ponce, finalista en 2025, se siente en un buen momento para enfrentar al líder del B, los Atléticos.

“Va a ser una buena serie. San Germán fue uno de los mejores tres equipos del torneo y dominó nuestro grupo. Nosotros terminamos jugando bien, y eso es positivo. Es importante haber terminado bien”, dijo Rivera sobre lo que describió como una tendencia del conjunto de elevar su nivel al final del calendario regular.

Carrillo detalló que cada serie tendrá un día de descanso entre juegos.

El director de torneo también informó que cada equipo iniciará esta etapa con la posibilidad de realizar dos sustituciones de refuerzos.

Aunque en Ponce no hay una decisión inmediata, Rivera no descartó esa alternativa.

“En este momento no (sustituir refuerzos), pero no podemos cerrar esa puerta”, dijo Rivera.

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Mientras, los Vaqueros no contemplan hacer cambios en sus refuerzos.

El dirigente Carlos Rivera lamentó la separación de Jezreel de Jesús (0) del grupo de los Leones. De Jesús jugará en la ventana con la Selección. (Suministrada)

Carrillo agregó que no serán permitidas sustituciones de jugadores nativos lesionados durante su participación con la Selección.

De los 12 jugadores convocados por Puerto Rico para la ventana con partidos el 3 y 6 de julio ante Canadá y Bahamas, respectivamente, siete pertenecen a equipos activos en las semifinales de conferencias.

Santurce es el único que tendrá dos jugadores nativos en la plantilla: Isaiah Piñeiro y Devon Collier.

Los demás son Jezreel de Jesús (Ponce); Alfonso Plummer (Arecibo); Arnaldo Toro (Aguada); Alexander Kappos (Caguas); y Stephen Thompson (Bayamón).

Además de Thompson, los Vaqueros tampoco contarán con el importado Jassel Pérez, convocado por República Dominicana.

De los ocho equipos, San Germán y los Gigantes no cuentan con jugadores en el elenco nacional. André Curbelo y George Conditt IV no estuvieron disponibles. Curbelo está lesionado.

A Ponce le preocupa la salida del estelar base “Macho” de Jesús.

“Nosotros vamos a llegar hasta donde Macho nos lleve. Las últimas dos o tres semanas ha jugado a un nivel muy alto, por encima del promedio. Perderlo (por lesión en la ventana) nos obliga a pensar en otra idea de juego, y eso me preocupa un poco”, dijo Rivera, quien saldrá a trabajar con la selección de Panamá en esta ventana como asistente de Nelson Colón.

¿Ventaja o riesgo?

El receso de nueve días en el BSN podría ser provechoso o peligroso, dependiendo de la realidad de cada equipo.

Ponce es uno de los conjuntos que ve la pausa como una oportunidad para recuperarse físicamente.

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“Nosotros los vemos bien; tenemos a varios jugadores tocados y otros que vienen de lastimaduras. Tantos días es malo, pero en nuestros caso podemos recuperar”, dijo Rivera al mencionar a Tjader Fernández y a Brady Manek.

Bayamón, por su parte, también ve el receso como una oportunidad para recuperar el físico.

Carlos González y Christian Dalmau se verán las caras en los playoffs, pero antes trabajarán juntos en la ventana con el Equipo Nacional. (Ramón “Tonito” Zayas)

Sin embargo, Dalmau reconoció que tendrá que hacer ajustes ante una situación que no considera ideal: perder a Thompson y a Pérez.

Además, el propio Dalmau estará fuera del equipo al formar parte del cuerpo técnico de la Selección como asistente de González, quien a su vez dejará temporalmente a los Gigantes para atender el compromiso nacional.

“No es lo que preferimos”, dijo Dalmau. “Nosotros quisiéramos estar con nuestros equipos y con todos los jugadores”.

Además de Dalmau, el dirigente de los Criollos de Caguas, Wilhelmus Caanen, también se unirá al cuerpo técnico de González.