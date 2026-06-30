Ethan Thompson continuará con los Pacers bajo un contrato de dos vías: “Es una buena situación”

Ethan Thompson dijo que continuará bajo un contrato de dos vías con los Pacers de Indiana en la NBA, luego de superar las expectativas durante su temporada de novato en la campaña 2025-26.

El escolta, de 27 años, disputó 32 partidos con Indiana, promediando 20.4 minutos y 7.0 puntos y 2.2 rebotes por encuentro. Jugó 13 partidos como titular y lanzó para un 37.8% de campo.

Durante una práctica de la Selección Nacional el lunes, Thompson confirmó que su situación contractual no ha cambiado.

“Ahora mismo estoy bajo un contrato de dos vías de dos temporadas. Así estará para la próxima temporada. Es una buena situación para mí”, dijo Thompson.

Graduado de Oregon State y no seleccionado en el sorteo de la NBA de 2021, Thompson logró abrirse paso hasta la liga tras varios años de desarrollo en la G-League.

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En la pasada temporada llegó a registrar un máximo de 24 puntos en un partido con los Pacers, aprovechando las oportunidades que surgieron debido a las lesiones en la plantilla.

“Estoy agradecido con los Pacers por darme la oportunidad. Para mí, que busco entrar en la NBA, fue una bendición haber estado en esta situación. Me dieron la oportunidad de probarme a nivel de NBA”, dijo.

El canastero explicó que su preparación en la G-League fue determinante para responder cuando recibió el llamado.

“Siempre trabajé pensando en ese momento. A puerta cerrada hice mucho trabajo para estar listo y aprovechar la oportunidad cuando llegara. Con los Pacers tuve muchos minutos de juego, incluso en momentos decisivos. Eso no es algo que normalmente le sucede a un novato”, afirmó.

En apenas ocho partidos con el equipo filial de Indiana en la G-League, Thompson promedió 26.0 puntos, 6.5 asistencias y 5.6 rebotes. Anteriormente también militó en las organizaciones de los Bulls de Chicago y el Magic de Orlando.

Ahora, Thompson, de 27 años, vuelve a vestir el uniforme de Puerto Rico para disputar la tercera ventana clasificatoria de la FIBA en Canadá y Bahamas, su primera participación con la Selección desde 2023.

Su regreso coincide con la presencia de otros dos jugadores con contratos en la NBA: José Alvarado, reciente campeón con los Knicks de Nueva York, y Enrique Freeman, quien pertenece a los Timberwolves de Minnesota.

Thompson aseguró que regresa al equipo dirigido por Carlos González con mayor madurez tanto dentro como fuera de la cancha.

“He crecido como persona y como jugador. Soy más seguro”, dijo.