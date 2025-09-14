Opinión
14 de septiembre de 2025
Alemania conquista el EuroBasket por primera vez desde 1993

Dennis Schröder fue decisivo en el cierre y selló el triunfo 88-83 sobre Turquía

14 de septiembre de 2025 - 6:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los jugadores de Alemania celebran al ganar el Eurobasket. (Sergei Grits)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Riga, Letonia - Alemania ha añadido un título de EuroBasket tras conquistar el Mundial.

Dennis Schröder anotó los últimos seis puntos del juego, Isaac Bonga tuvo un máximo de 20 unidades para el equipo y Alemania superó el domingo 88-83 a Turquía en el partido por la medalla de oro del campeonato europeo.

Fue el primer título de EuroBasket para Alemania desde 1993.

Franz Wagner anotó 18 puntos y Schröder terminó con 16 tantos y 12 asistencias para Alemania, que se despidió del torneo con marca perfecta de 9-0. El juego tuvo 15 cambios de liderazgo y 11 empates, pero los alemanes tomaron la ventaja definitiva cuando Schröder anotó en una penetración para poner a Alemania arriba por uno con 1:15 por jugar.

Añadió un tiro en suspensión con 18.7 segundos restantes y, después de que Alperen Sengun, de Turquía, fallara un triple que habría empatado el juego, Schröder aseguró el oro con un par de tiros libres.

Sengun anotó 28 unidades para Turquía, que obtuvo 23 de Cedi Osman y un juego de 13 puntos, nueve asistencias y seis rebotes de Shane Larkin.

Grecia se queda con el bronce

Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos y capturó 17 rebotes, liderando la victoria de Grecia sobre Finlandia por la medalla de bronce horas antes.

Fue la primera medalla de Grecia en el EuroBasket desde que ganó el bronce en 2009.

“Lo hicimos. Este es probablemente uno de los mayores logros que he conseguido como atleta”, dijo Antetokounmpo, estrella de los Bucks de Milwaukee, ex campeón y MVP de la NBA .

“Sé que he ganado un campeonato de la NBA, pero no hay sensación como representar a tu selección y a 12 millones de personas que respiran y viven este equipo nacional. Este es probablemente el mayor logro hasta ahora en mi vida”, remató.

Fue la sexta vez que Grecia terminó en el podio en el EuroBasket, con dos oros, una plata y tres medallas de bronce.

El delantero del Jazz de Utah, Lauri Markkanen, tuvo 19 unidades y diez rebotes para Finlandia.

Grecia —que nunca estuvo en desventaja y llegó a liderar por 17 en un momento— tenía una ventaja de 11 puntos con menos de dos minutos restantes, pero Finlandia se recuperó.

Elias Valtonen tuvo la oportunidad de empatar el juego con tres tiros libres a cinco segundos del final, pero falló el tercero. Antetokounmpo finalmente controló el rebote para Grecia y selló el juego con un par de tiros libres.

Grecia fue derrotada por Turquía en las semifinales, y Alemania venció a Finlandia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
EurobasketAlemaniaTurquíaGrecia FIBAGiannis Antetokounmpo
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
