El exastro de las Grandes Ligas Alex Rodríguez y el magnate del comercio electrónico Marc Lore firmaron el sábado una carta de intención para comprar los Timberwolves y para mantener al equipo en Minnesota, dijo el dueño actual Glen Taylor.

El acuerdo, que incluye además a las Lynx de Minnesota en la WNBA, abre un plazo de 30 días para concluir las negociaciones.

Si los contadores y abogados de ambas partes llegan a un consenso, el contrato requeriría la aprobación de la liga.

El sitio The Athletic fue el primer medio en informar sobre la venta, que alcanzaría $1,500 millones.

Bajo las condiciones del acuerdo, Taylor mantendría el control del club durante los próximos dos años y contaría con Rodríguez y Lore como socios hasta 2023, cuando les cedería totalmente el mando.

Durante una entrevista con The Associated Press, Taylor dijo que la conexión con los interesados fue “tremendamente buena”, y se mostró “contento y emocionado” por lo que estaba por venir.

“Ellos me han preguntado si yo estaría ahí para las decisiones que debieran tomarse”, añadió. “Me encantaría eso. Me encanta enseñar a la gente. Estos dos tipos son brillantes y creo que podrían ser de ayuda para el club. Pienso que yo podría ayudarlos a ellos para que se sientan confiados una vez que se hagan cargo al 100 por ciento”.

Taylor, quien ofreció los dos equipos en venta el año pasado, dijo que Rodríguez y Lore se le acercaron por primera vez hace una semana. Ambos viajaron para conocer a Taylor y a su esposa en su casa invernal de Naples, Florida.

El propietario, quien cumplirá 80 años el 20 de abril, ha hablado con numerosos postores pero había aclarado que debía sentirse cómodo con el comprador. Aseguró que tiene esa sensación con Rodríguez y Lore.

“Yo estaba preocupado de que si me enfermaba o algo me ocurría, el destino del club sería incierto. Esto me abre un camino en el que sé lo que va a pasar. Me siento confiado en el hecho de que ellos cuidarán de la franquicia y la llevarán adelante”, dijo Taylor.