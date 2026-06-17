Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jordy Cardona y Karlo Rodríguez chocarán por el cetro Global de la OMB en Caguas

El duelo entre los prospectos boricuas liderará la función organizada por Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment

17 de junio de 2026 - 9:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jordy “El Príncipe” Cardona (izquierda) se medirá a Karlo Rodríguez (derecha). (Miguel Cotto Promotions, LLC. / H2 ENTERTAINMENT, INC)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment anunciaron este martes una cartelera de boxeo para el próximo 15 de agosto en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, encabezada por un duelo entre los prospectos puertorriqueños Jordy Cardona y Karlo Rodríguez.

RELACIONADAS

Cardona, natural de Lares y dueño de marca invicta de 10-0 con nueve nocauts, enfrentará al ponceño Rodríguez (10-1-1, 6 KO’s) en un combate pactado a 10 asaltos en las 118 libras. Además, estará en disputa el campeonato Global vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La pelea fue presentada durante una conferencia de prensa celebrada en Caguas y representa la prueba más exigente hasta el momento para ambos púgiles, quienes buscan abrirse paso en las clasificaciones mundiales.

“Estoy bien motivado para esta pelea. Es una gran oportunidad que me acercará más a un campeonato mundial”, expresó Cardona.

Por su parte, Rodríguez aseguró que una victoria le permitiría posicionarse en los rankings del organismo.

“Esta es la pelea que tanto esperaba. Ganar me colocará en las clasificaciones mundiales”, afirmó.

El presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, destacó la importancia del enfrentamiento al describirlo como una oportunidad para que ambos prospectos demuestren quién está listo para dar el próximo paso en sus respectivas carreras.

La cartelera también contará con la participación del invicto Yadiel Alomar, quien defenderá su medalla del programa World Class Prospect de la OMB en un combate a seis asaltos en la división pluma.

Asimismo, verán acción Ryan Enoch Rodríguez, Wiljay De La Paz, William “Piru” Guzmán, Malik Quiñones, Jerryanis “La Yeya” Morales y la cagüeña Belisa López de Jesús.

Los boletos están disponibles a través de PRTicket. El evento también será transmitido en vivo por el canal de YouTube de Miguel Cotto Promotions y por la página de Facebook de Telemundo Puerto Rico.

Tags
BoxeoMiguel Cotto Promotions
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: