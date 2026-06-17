Jordy Cardona y Karlo Rodríguez chocarán por el cetro Global de la OMB en Caguas

Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment anunciaron este martes una cartelera de boxeo para el próximo 15 de agosto en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, encabezada por un duelo entre los prospectos puertorriqueños Jordy Cardona y Karlo Rodríguez.

Cardona, natural de Lares y dueño de marca invicta de 10-0 con nueve nocauts, enfrentará al ponceño Rodríguez (10-1-1, 6 KO’s) en un combate pactado a 10 asaltos en las 118 libras. Además, estará en disputa el campeonato Global vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La pelea fue presentada durante una conferencia de prensa celebrada en Caguas y representa la prueba más exigente hasta el momento para ambos púgiles, quienes buscan abrirse paso en las clasificaciones mundiales.

“Estoy bien motivado para esta pelea. Es una gran oportunidad que me acercará más a un campeonato mundial”, expresó Cardona.

Por su parte, Rodríguez aseguró que una victoria le permitiría posicionarse en los rankings del organismo.

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“Esta es la pelea que tanto esperaba. Ganar me colocará en las clasificaciones mundiales”, afirmó.

El presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, destacó la importancia del enfrentamiento al describirlo como una oportunidad para que ambos prospectos demuestren quién está listo para dar el próximo paso en sus respectivas carreras.

La cartelera también contará con la participación del invicto Yadiel Alomar, quien defenderá su medalla del programa World Class Prospect de la OMB en un combate a seis asaltos en la división pluma.

Asimismo, verán acción Ryan Enoch Rodríguez, Wiljay De La Paz, William “Piru” Guzmán, Malik Quiñones, Jerryanis “La Yeya” Morales y la cagüeña Belisa López de Jesús.