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¡Histórico Messi! Hat-trick para comenzar su sexto Mundial

El astro argentino empató el récord de goles en la Copa del Mundo y Argentina inició la defensa de su campeonato con un 3-0 frente a Argelia

17 de junio de 2026 - 11:14 PM

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Lionel Messi, de la selección de Argentina, festeja tras conseguir el primer tanto del partido ante Argelia en el Mundial, el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga) (Ed Zurga)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Lionel Messi anotó su primer hat trick en un Mundial, igualando el récord goleador de Miroslav Klose en el torneo la noche del martes, brindando a miles de hinchas argentinos, que llenaban el Arrowhead Stadium para el partido contra Argelia, un momento inolvidable.

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Messi marcó su primer gol en los primeros minutos tras un pase magistral de su compañero del Inter Miami, Rodrigo De Paul; el segundo al inicio del segundo tiempo; y el tercero justo antes de ser sustituido, recibiendo una ovación de pie.

Estos goles llegaron justo 20 años después del debut de Messi en un Mundial con Argentina, en un partido contra Serbia y Montenegro —donde también anotó—, convirtiéndolo en el segundo jugador en marcar en cinco ediciones del torneo.

Messi suma 16 goles en sus seis participaciones en Mundiales, y parece inevitable que el récord de Klose caiga en las próximas semanas. El triplete fue el número 61 de su carrera y el undécimo con la selección nacional.

Fue el quinto partido consecutivo de un Mundial en el que Messi anotó.

El triplete eclipsó a otras dos grandes estrellas del fútbol: Kylian Mbappé de Francia y Erling Haaland de Noruega, quienes tuvieron actuaciones estelares el martes. Mbappé anotó dos goles en la victoria de Francia por 3-1 sobre Senegal ese mismo día y se encuentra empatado en el cuarto lugar de la tabla de goleadores de la Copa del Mundo con 14 tantos, mientras que Haaland anotó dos goles para Noruega en su victoria por 4-1 sobre Irak.

Lionel Messi anotó el martes un hat-trick para que el vigente campeón Argentina arrancara la defensa del título de la Copa del Mundial con una victoria 3-0 ante Argelia.A pocos días de su cumpleaños número 39, Messi alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la competencia con 16 tantos. El capitán de la Albiceleste también se convirtió en el primer futbolista en disputar seis mundiales.El triplete fue el número 61 de su carrera y el undécimo con la selección nacional.
1 / 8 | En imágenes: Messi firma un recital con hat-trick en su debut en el Mundial 2026. Lionel Messi anotó el martes un hat-trick para que el vigente campeón Argentina arrancara la defensa del título de la Copa del Mundial con una victoria 3-0 ante Argelia. - Ed Zurga

Messi, quien cumplirá 39 años la próxima semana, había estado lidiando con una leve lesión en el tendón de la corva con el Inter Miami que lo frenó en la preparación para la Copa del Mundo. Pero el ocho veces ganador del Balón de Oro, que premia al mejor jugador del fútbol mundial, no tuvo problemas en un partido de preparación la semana pasada con Islandia, anotando de penalti en tan solo 20 minutos de juego.

El partido de Messi contra Argelia fue el número 200 de su carrera internacional, que comenzó en 2005 a los 18 años. Los únicos jugadores con más partidos son el portugués Cristiano Ronaldo, que disputará su 229º el miércoles, y Bader al-Mutawa, que jugó 202 con Kuwait.

Argentina es uno de los cuatro equipos que han establecido su campamento base en el área metropolitana de Kansas City, y al igual que en el resto del mundo, la “Messi-manía” ha invadido la zona desde la llegada de la Albiceleste hace unas dos semanas.

El día del partido, miles de aficionados con la camiseta número 10 de Messi se congregaron en el estadio de los Chiefs de la NFL, en las afueras de Kansas City, cantando himnos a su héroe de Rosario. Mientras tanto, durante una fiesta para ver el partido en el Power & Light District del centro de la ciudad, una cabra acompañada por el ex mariscal de campo de la NFL y ahora comentarista de Fox, Jameis Winston, subió al escenario vistiendo una camiseta de Argentina.

Aquel momento humorístico pareció presagiar una gran noche para Messi cuando marcó una hora después, y el argumento de que es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos se está convirtiendo en algo totalmente indiscutible con cada gol que marca en la Copa del Mundo.

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Lionel MessiArgentinaMundial de Fútbol 2026
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