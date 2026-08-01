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La natación, el gran motor del medallero boricua con 14 metales en Santo Domingo 2026

Las platas de Yeziel Morales y Kristen Romano elevaron la cosecha de la natación puertorriqueña en la última jornada de este deporte

1 de agosto de 2026 - 7:22 PM

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Yeziel Morales conquistó una presea de plata en el último día de natación. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - Los nadadores puertorriqueños Yeziel Morales y Kristen Romano añadieron este sábado dos nuevas medallas de plata a la cosecha de Puerto Rico en la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Ambos lograron sus medallas en sus respectivos eventos de los 200 metros espalda.

Con estos resultados, Puerto Rico concluye su participación con un total de 14 medallas: seis de oro, tres de plata y cinco de bronce.

Morales logró al detener el reloj en 1:59.43 minutos. El oro fue para el mexicano Humberto Najera, con 1:58.62, mientras que el arubeño Patrick Groters obtuvo el bronce con 1:59.91.

Najera y Morales quebraron la previa marca de los juegos que era de 1:59.95 del mexicano Andy Xianyang Song An desde Barranquilla 2018.

Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos.Silva celebra uno de los tres oro de Puerto Rico durante la jornada del viernes.La Selección Nacional de sóftbol femenino conquistó su tercer oro seguido en la justa centroamericana.
1 / 15 | 📷 En imágenes: Puerto Rico con botín de 11 medallas en el noveno día de los Juegos. Joseph Silva, a la izquierda, durante el combate final ante el bahameño Shannon Hanna II en la división de 65 kilogramos. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

La marca de Morales no es nueva marca nacional. La misma, que le pertenece, es de 1:57.97.

Mientras, Romano cerró su actuación en Santo Domingo con una presea plateada con tiempo de 2:11.68, solo detrás de la mexicana Daniela Linares, quien se llevó el oro con marca de 2:10.68. La también mexicana Celia Pulido completó el podio con 2:12.92.

La actuación representó otra jornada destacada para Romano, quien ya había conquistado medallas de oro en los 200 y 400 metros combinado individual y en el evento de 100 metros mariposas, además de establecer récords para los Juegos en las tres pruebas. Además logró bronce en los 200 metros espalda y en el relevo mixto 4x100.

En otras pruebas de la jornada sabatina, Ella Busques terminó en la octava posición de los 50 metros mariposa al registrar 28.22 segundos.

Por su parte, en la misma modalidad, pero en la rama masculina, Alexander Santiago finalizó empatado en el cuarto lugar junto al azteca Andrés Dupont, ambos con tiempo de 24.01 segundos.

Asimismo, en los 200 metros libre, Lucianna Gutiérrez finalizó en la última y décima posición con 2:08.60.

Tags
NataciónSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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