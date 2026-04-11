André Curbelo alza la voz por los “guards” en el premio de Defensa del Año en el BSN

André Curbelo ya tiene en su vitrina el trofeo de Novato del Año 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Para 2026, aspira a añadir otro reconocimiento a su colección, y no se trata del Jugador Más Valioso.

Al base titular de los Atléticos de San Germán le encantaría ser nombrado Defensa del Año.

“Honestamente, si hay un premio que me quiero ganar es el de Defensa del Año. Por ese sí me vas a ver peleando porque la defensa es bien importante”, dijo Curbelo, de 24 años, a El Nuevo Día.

“Pienso que hoy en día se olvidan de los gares (a la hora de premiar). Creen en los 7′0″ dando tapones. Me perdonan pero si son 7′0″, deben de dar tapones. Un guard chiquito que lo veas dando tapones, robando balones y fajándose... ese sí es un premio que a mí me encantaría (ganar)“, agregó.

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Curbelo, de 6′0″ de estatura y de 174 libras, tiene razón.

Desde 2019, el premio ha sido dominado por jugadores de la pintura. El pívot nigeriano Chinemelu Elonu lo ganó en tres ocasiones con los Capitanes de Arecibo. También figuran en la lista el delantero Luis Hernández, así como los centros Hassan Whiteside y George Conditt IV.

En 2025, el galardón fue para el centro JaVale McGee con los Vaqueros de Bayamón, superando al base Ángel Rodríguez, de los Cangrejeros de Santurce.

El último jugador del perímetro en ganarlo fue Javier Mojica, líder histórico de robos de balón en el BSN, en 2018.

Javier Mojica, de los Vaqueros. (BSN / Joseph Colón)

“El año pasado se lo daban a Angelito. Yo lo veo y, wow… es un modelo a seguir en la defensa. Yo paso el balón y él está tratando de quitármelo. Aunque no lo logre, siempre hace el intento. Si hay un premio que de verdad quiero —y voy a ser egoísta— es el de Defensa del Año”, recalcó.

En el revés de San Germán el martes contra Santurce, Curbelo registró cuatro robos de balón. Uno de ellos fue similar a los que realiza el boricua José Alvarado en la NBA, sorprendiendo al rival por la espalda.

“Muchos me comparan con José y no tengo problemas. Honestamente, el que me conoce de verdad, sabe que desde que yo comencé a jugar, desde los 4 y 5 años, hago eso sin saber quién era José. Es otro que uno lo mira y es impresionante defensivamente, el motor que tiene. Son cosas que yo admiro. Tipos así saben lo que es defensa. Pienso que nos deben de dar más crédito porque hay que fajarse”, indicó Curbelo.

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En siete partidos, Curbelo promedia 2.4 robos por juego, un aumento respecto a 2025, cuando registró 1.4. Actualmente, ocupa el tercer lugar en la liga, liderada por John Brown III con 3.0.

Locura en “La Cuna”

Los Atléticos comenzaron el torneo 2026 con su mejor arranque desde 2008, jugando para 5-0.

El sólido inicio reavivó el entusiasmo en la denominada “Cuna del Baloncesto”, tras dos años sin clasificar a la postemporada.

“Está buenísimo. La gente sabe lo que hay. Pudieron ver y sentir la vibra. Pienso que este año la fanaticada de San Germán ha visto lo que podemos hacer como equipo”, comentó Curbelo, cuyo conjunto juega para 6-2, empatando con Arecibo en el tope de la Conferencia B.

“No quiero comparar porque no me gusta. El año pasado perdíamos y las vibras eran horribles. Ahora, perdimos dos veces corridas y las vibras están buenas. Está todo el mundo motivado. Todo el mundo está enfocado en lo mismo: buscar la clasificación a los playoffs”.