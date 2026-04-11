El último baile: Walter Hodge Jr. y David Huertas se reencuentran en Santurce

Bañados en champán en 2021, David Huertas y Walter Hodge Jr. se consolidaron como el mejor backcourt del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al conquistar su tercer campeonato juntos con los Capitanes de Arecibo.

Después de la temporada 2023, ambos canasteros tomaron rumbos distintos. Huertas firmó con los Gigantes de Carolina en la agencia libre, mientras que Hodge Jr. fue cambiado a los Cangrejeros de Santurce.

Luego de compartir éxitos desde sus años universitarios con los Gators de Florida, parecía que los veteranos canasteros estaban destinados a terminar sus destacadas carreras en el torneo local por separado.

Sin embargo, el destino volvió a unirlos este año en el quinteto crustáceo tras la firma de Huertas. Un cuarto campeonato juntos podría hacerse realidad este verano, en medio de las aspiraciones de título de Santurce.

“Es una situación supercool. Nos conocemos de mucho tiempo, jugando uno con el otro”, comentó Hodge Jr., de 39 años.

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“Sabemos cómo ayudarnos cuando estamos en lagunas. Es algo bien importante. (David) Trae adrenalina al equipo y ayuda a los muchachos. Es un jugador que ya mismo se va a convertir en un gran coach”, indicó Hodge Jr.

Huertas y Hodge Jr. ganaron el campeonato del torneo nacional de primera división de NCAA en 2006 con los Gators.

Se reencontraron en los Capitanes en 2014 y fueron parte de una dinastía con cetros también en 2016 y 2018, más dos subcampeontatos en 2015 y 2017.

Walter Hodge -a la izquierda- y David Huertas fueron por una década las principales figuras de los Capitanes de Arecibo. (Archivo)

Como si fuera poco, la relación entre ambos trasciende la cancha: la hermana de Huertas, Nilmarie, está casada con Hodge Jr.

“Lo conozco desde categoría menores. Jugamos juntos en la universidad juntos, fuimos roomates, somos familia. Estuvimos una década juntos en Arecibo. Estar aquí otra vez en esta etapa de nuestras carreras se siente bien. Estamos bendecidos de poder seguir jugando”, comentó Huertas, de 38 años.

Aunque no son titulares en Santurce, las conexión entre ambos se hizo sentir de inmediato con el debut de Huertas el pasado 31 de marzo en Caguas. Fue una sensación que no pensaron volver a experimentar como profesionales en esta etapa de sus carreras.

“Siempre hablábamos de reunirnos en actividades familiares, compartiendo, pero no veíamos esto venir. Y ha pasado. Estamos contentos. Tantos años conociéndonos y jugando juntos… esa química siempre ha estado”, indicó Huertas.

En lo que va de torneo, Hodge Jr., Sexto Hombre del Año en 2025 y dos veces Jugador Más Valioso, promedia 16.8 puntos, saliendo del banco.

Huertas, quien también tiene un campeonato con Quebradillas en 2013, tiene media de 6.8 tantos en cuatro juegos.