31 de agosto de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Argentina defenderá su campeonato del AmeriCup contra Brasil

Los argentinos despacharon a Canadá en las semifinales del torneo continental, mientras que los brasileños se impusieron frente a Estados Unidos

31 de agosto de 2025 - 12:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gonzalo Corbalán, de Argentina, se apresta a anotar contra Canadá durante las semifinales del AmeriCup. (FIBA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las selecciones de baloncesto de Argentina y Brasil disputarán el domingo la final de la FIBA AmeriCup 2025 que se cumple en Nicaragua tras vencer este sábado, respectivamente, a sus pares de Canadá por 83-73 y Estados Unidos por 92-77.

RELACIONADAS

Los dirigidos por el exjugador de la NBA Pablo Prigioni fueron superiores de principio a fin sobre los canadienses, que se enfrentarán a EE.UU. por el tercer lugar.

El escolta José Vildoza, con 26 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y una efectividad de + 32 en cancha, además de un 61,5 % en tiros de campo (8 de 13), con un altísimo 77,8 % en los tiros de tres (7 de 9), lideró a los argentinos en su pase a la final. Vildoza fue secundado por el escolta Gonzalo Corbalán (12) y el pivote Juan Fernández (11).

Argentina no tembló a la hora de llevarse el duelo por el pase a la final y arrolló a Canadá en el primer parcial por 24-9.La selección albiceleste continuó su dominio en el segundo cuarto en el que logró un parcial de 22-20, que dejó un cómodo 46-29 al descanso.

En la segunda parte, Argentina rompió el partido con un gran defensa en todo el campo que evitó cualquier intento de remontada del conjunto canadiense y se impuso en ese parcial 22-16 para entrar a la recta final con una ventaja de 23 puntos (68-45).

Con el partido casi sentenciado, los argentinos aguantaron el mejor cuarto de Canadá, en el que anotó 28 de sus 73 puntos.

El parcial quedó 15-28 a favor de los canadienses, por quien destacó Marcus Carr con 16 tantos.

Más temprano, el base Yago dos Santos anotó 25 puntos y no solo fue el máximo realizador sino uno de los artífices del triunfo de Brasil frente a Estados Unidos por 92-77, con el que se clasificó a la final.

Dos Santos, una se las revelaciones del torneo, secundado por el exjugador de la NBA Bruno Caboclo, metió a Brasil a la final tras una segunda parte espectacular del quinteto suramericano en la que limitaron a los estadounidenes a 25 puntos (9 en el último cuarto).

La final de la AmeriCup2025 se jugará el domingo

ArgentinaBrasilAmeriCup
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
domingo, 31 de agosto de 2025
¿Quiénes somos?

