Argentina defenderá su campeonato del AmeriCup contra Brasil

Las selecciones de baloncesto de Argentina y Brasil disputarán el domingo la final de la FIBA AmeriCup 2025 que se cumple en Nicaragua tras vencer este sábado, respectivamente, a sus pares de Canadá por 83-73 y Estados Unidos por 92-77.

Los dirigidos por el exjugador de la NBA Pablo Prigioni fueron superiores de principio a fin sobre los canadienses, que se enfrentarán a EE.UU. por el tercer lugar.

El escolta José Vildoza, con 26 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y una efectividad de + 32 en cancha, además de un 61,5 % en tiros de campo (8 de 13), con un altísimo 77,8 % en los tiros de tres (7 de 9), lideró a los argentinos en su pase a la final. Vildoza fue secundado por el escolta Gonzalo Corbalán (12) y el pivote Juan Fernández (11).

Argentina no tembló a la hora de llevarse el duelo por el pase a la final y arrolló a Canadá en el primer parcial por 24-9.La selección albiceleste continuó su dominio en el segundo cuarto en el que logró un parcial de 22-20, que dejó un cómodo 46-29 al descanso.

En la segunda parte, Argentina rompió el partido con un gran defensa en todo el campo que evitó cualquier intento de remontada del conjunto canadiense y se impuso en ese parcial 22-16 para entrar a la recta final con una ventaja de 23 puntos (68-45).

Con el partido casi sentenciado, los argentinos aguantaron el mejor cuarto de Canadá, en el que anotó 28 de sus 73 puntos.

El parcial quedó 15-28 a favor de los canadienses, por quien destacó Marcus Carr con 16 tantos.

Más temprano, el base Yago dos Santos anotó 25 puntos y no solo fue el máximo realizador sino uno de los artífices del triunfo de Brasil frente a Estados Unidos por 92-77, con el que se clasificó a la final.

Dos Santos, una se las revelaciones del torneo, secundado por el exjugador de la NBA Bruno Caboclo, metió a Brasil a la final tras una segunda parte espectacular del quinteto suramericano en la que limitaron a los estadounidenes a 25 puntos (9 en el último cuarto).