Luka Doncic no puede darle una victoria a Eslovenia y Alemania pasa a octavos en el EuroBasket

Luka Doncic anotó 39 puntos, pero Eslovenia (0-2) volvió a perder el sábado en el EuroBasket después de que la profunda banca de Francia resultara demasiado para el equipo de la estrella de los Lakers de Los Ángeles.

La victoria de Francia 103-95 llegó dos días después de que Doncic anotó 34 unidades en la derrota de Eslovenia por 105-95 ante el coanfitrión Polonia.

El base Sylvain Francisco salió de la banca para liderar a Francia con 32 tantos en el partido jugado en Katowice, Polonia. Francia mejoró a 2-0 en el Grupo D.

Doncic encestó 19 de 20 tiros libres, capturó ocho rebotes y repartió nueve asistencias, pero no fue suficiente ya que Francisco ayudó a impulsar 78 puntos de la banca de Francia, en comparación con solo 26 de Eslovenia.

Bilal Coulibaly y Alex Sarr, ambos de los Wizards de Washington, se combinaron con 25 puntos para ayudar a marcar el ritmo de Francia, con 12 unidades de Zaccharie Risacher de los Hawks de Atlanta.

PUBLICIDAD

También en el Grupo D, Bélgica superó un déficit de siete puntos en el último cuarto para vencer a Islandia 71-64 y mejorar a 1-1. Islandia está 0-2.

Jokic lleva a Serbia a la fase eliminatoria

Nikola Jokic también anotó 39 puntos, incluidos los dos últimos puntos del partido desde la línea de tiros libres, para ayudar a Serbia a superar a Letonia 84-80.

La estrella de los Nuggets de Denver sumó 10 rebotes y cuatro asistencias. Su total de puntos superó su mejor marca anterior para Serbia de 32 puntos.

Un récord de 3-0 en el Grupo A aseguró a Serbia un lugar en la fase eliminatoria. El coanfitrión Letonia cayó a 1-2.

El capitán de Serbia y base de los Clippers de Los Ángeles, Bogdan Bogdanovic, se perdió el partido por una lesión en el tendón de la corva.

La fase de grupos de 24 equipos se está jugando en cuatro países diferentes. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria en Riga, Letonia, del seis al 14 de septiembre.

Estonia (1-2) venció 89-75 a la República Checa (0-3) también en el Grupo A.

Alemania avanza

El base de los Kings de Sacramento, Dennis Schröder, anotó 26 puntos y Alemania venció 107-88 a Lituania para convertirse en el primer equipo en clasificar a los octavos de final.

El alero del Magic de Orlando, Franz Wagner, añadió 24 tantos y siete rebotes, y Daniel Theis contribuyó con 23 puntos para la tercera victoria de Alemania en igual número de partidos.

Alemania ganó el partido desde larga distancia, encestando 19 triples con un 54% de acierto. Schröder acertó cinco de diez desde la línea de tres y también repartió seis asistencias en otra sólida actuación a pesar de ser objeto de abusos raciales por parte de dos aficionados, quienes fueron expulsados del estadio en Tampere, Finlandia.

PUBLICIDAD

Rokas Jokubaitis anotó 20 unidades para Lituania, que tiene un récord de 2-1, y el alero de los Nuggets de Denver, Jonas Valanciunas, sumó 14 puntos.

Pelle Larsson del Miami Heat anotó 23 puntos y Suecia (1-2) venció 78-59 a Gran Bretaña (0-3), también en el Grupo B.

Giannis descansa y Grecia gana

Giannis Antetokounmpo se ausentó en la victoria de Grecia 96-69 sobre Chipre, dos días después de que el alero de los Bucks de Milwaukee anotara 31 puntos en la victoria sobre Italia.

Tyler Dorsey, nacido en Estados Unidos, y Konstantinos Mitoglou lideraron a Grecia (2-0) con 18 puntos cada uno. El coanfitrión Chipre cayó a 0-2.