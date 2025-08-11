Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
11 de agosto de 2025
87°aguaceros
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arranca el entrenamiento oficial de la Selección Nacional rumbo a Americup 2025

Se espera que el número de jugadores practicando supere los 12, antes del corte final previo a torneo

11 de agosto de 2025 - 4:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ysmael Romero, en acción contra Estados Unidos en la segunda ventana clasificatoria al AmeriCup, fue uno de los jugadores que estuvo presente la pasada semana en una sesión informal de práctica de la Selección, cuyo entrenamiento formal arranca esta semana. (FIBA)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico comenzará oficialmente el martes los entrenamientos para el torneo continental de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) AmeriCup 2025.

RELACIONADAS

Se espera que los 12 canasteros escogidos para el certamen continental estén presentes, más otros canasteros de la preselección.

El pasado viernes, cinco integrantes del programa adulto calentaron en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón bajo la dirección del técnico nacional Carlos González, junto al asistente Wilhelmus Caanen. También dijo presente el gerente general Carlos Arroyo.

Los jugadores presentes fueron Ysmael Romero, Iván Gandía, Alfonso Plummer, Ramses Meléndez y André Curbelo.

Meléndez, de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), fue convocado por primera vez para el equipo adulto. Curbelo, por su parte, está de regreso luego de levantarse un castigo que recibió en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 por indisciplina.

El equipo puertorriqueño contará con los olímpicos José Alvarado y George Conditt IV.

Del resto de componentes de la preselección, están activos en la final del BSN Gary Browne y Stephen Thompson, de Bayamón, y Jordan Murphy y Aleem Ford, de Ponce. Igualmente está en la final el dirigente de los Vaqueros, Christian Dalmau, asistente de González en el Equipo Nacional.

Puerto Rico tendrá un partido de fogueo contra República Dominicana el próximo domingo, 17 de agosto en el Coliseo Roberto Clemente.

Los boricuas debutan el 22 de agosto contra Panamá en Managua, Nicaragua, como parte de la acción del Grupo B del Americup. La llave la completan Canadá y Venezuela.

Puerto Rico intentará subir al podio por primera vez desde Venezuela 2013, donde ganó bronce. En Brasil 2002, terminó sexto.

El resto del listado de preseleccionados nombrados el pasado mes incluye a Tjader Fernández, Jorge “Georgie” Pacheco, Ethan Thompson, Iván Gandía, Rafael Pinzón, Alexander Morales, Alfonso Plummer, Stephen Thompson, Jr., Jaysean Paige, Aleem Ford, Phillip Wheeler, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Alexander Kappos, Arnaldo Toro, Tai Odiase, Ysmael Romero y George Conditt IV.

El Grupo A está compuesto por Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas. Por su parte, el Grupo C tiene al anfitrión Nicaragua, junto a los dominicanos, Colombia y el actual campeón defensor, Argentina.

Tags
Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoEquipo NacionalAmeriCupJosé Alvarado
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: