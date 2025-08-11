Arranca el entrenamiento oficial de la Selección Nacional rumbo a Americup 2025

La Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico comenzará oficialmente el martes los entrenamientos para el torneo continental de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) AmeriCup 2025.

Se espera que los 12 canasteros escogidos para el certamen continental estén presentes, más otros canasteros de la preselección.

El pasado viernes, cinco integrantes del programa adulto calentaron en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón bajo la dirección del técnico nacional Carlos González, junto al asistente Wilhelmus Caanen. También dijo presente el gerente general Carlos Arroyo.

Los jugadores presentes fueron Ysmael Romero, Iván Gandía, Alfonso Plummer, Ramses Meléndez y André Curbelo.

Meléndez, de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), fue convocado por primera vez para el equipo adulto. Curbelo, por su parte, está de regreso luego de levantarse un castigo que recibió en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 por indisciplina.

El equipo puertorriqueño contará con los olímpicos José Alvarado y George Conditt IV.

Del resto de componentes de la preselección, están activos en la final del BSN Gary Browne y Stephen Thompson, de Bayamón, y Jordan Murphy y Aleem Ford, de Ponce. Igualmente está en la final el dirigente de los Vaqueros, Christian Dalmau, asistente de González en el Equipo Nacional.

Puerto Rico tendrá un partido de fogueo contra República Dominicana el próximo domingo, 17 de agosto en el Coliseo Roberto Clemente.

Los boricuas debutan el 22 de agosto contra Panamá en Managua, Nicaragua, como parte de la acción del Grupo B del Americup. La llave la completan Canadá y Venezuela.

Puerto Rico intentará subir al podio por primera vez desde Venezuela 2013, donde ganó bronce. En Brasil 2002, terminó sexto.

El resto del listado de preseleccionados nombrados el pasado mes incluye a Tjader Fernández, Jorge “Georgie” Pacheco, Ethan Thompson, Iván Gandía, Rafael Pinzón, Alexander Morales, Alfonso Plummer, Stephen Thompson, Jr., Jaysean Paige, Aleem Ford, Phillip Wheeler, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Alexander Kappos, Arnaldo Toro, Tai Odiase, Ysmael Romero y George Conditt IV.