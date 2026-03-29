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Atléticos con un inicio de 3-0 en el torneo 2026 del BSN

San Germán superó a Mayagüez en su partido inaugural en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez

29 de marzo de 2026 - 11:18 PM

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Nick Perkins, refuerzo de los Atléticos, donquea el balón contra los Indios. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nick Perkins anotó 18 puntos y los Atléticos de San Germán continuaron con su exitoso arranque de temporada al doblegar el sábado, 93-72, a los Indios de Mayagüez en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

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El Monstruo Anaranjado juega para 3-0, líder de la Conferencia B. Sumó triunfos en la carretera en Manatí y Ponce antes de su primer encuentro del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) como local.

Alex Hamilton añadió 13 puntos, ocho asistencias y 7 rebotes. Montrezl Harrell coló 13.

La tribu del Oeste, por su parte, cayó a 0-2.

Sam Waardenburg lideró a los Indios con 20 puntos. T.J. Fernández, en su regreso a “la cuna”, atinó 17 unidades.

En el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce, los Criollos de Caguas le regalaron al dirigente Wilhemus Caanen una victoria en su cumpleaños al escapar, 99-98, contra los Leones en tiempo extra.

Fue el primer juego de la temporada del quinteto del Valle del Turabo.

Louis King sobresalió con 25 puntos y 11 rebotes. Travis Trice lo siguió con 23 unidades.

Por los Leones, quienes juegan para 1-2 con dos derrotas al hilo, Jordan Murphy registró un doble-doble de 20 puntos y 12 rebotes, mientras que Aleem Ford encestó 15 tantos.

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Atléticos de San GermánBSNIndios de MayagüezCriollos de CaguasLeones de Ponce
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