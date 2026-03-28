Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Saldo positivo para los Vaqueros tras cumplir sanción de tres juegos sin refuerzos

Bayamón superó a Quebradillas para mejorar su marca a 2-1 en la primera semana de acción del torneo 2026 del BSN

28 de marzo de 2026 - 11:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gary Browne, armador de los Vaqueros de Bayamón, lideró la ofensiva en la victoria contra los Piratas. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Gary Browne finalizó la noche del viernes con 15 puntos, siete asistencias y seis rebotes para los Vaqueros de Bayamón derrotar, 74-67, a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau.

RELACIONADAS

Los campeones defensores finalizaron su sanción de tres juegos sin importados con marca de 2-1. Perdieron el domingo frente a Santurce para luego ganar el miércoles contra los Atenienses en Manatí.

Bayamón fue sancionado por el Baloncesto Superior Nacional (BSN) por violar el Reglamento sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo. Recibieron también una multa de $50,000 y se quedaron sin selecciones en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso de 2027. Los Vaqueros firmaron este año como refuerzos a Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay y Derek Reese anotaron 12 puntos cada uno en la noche inaugural de los corsarios.

En el Coliseo Roberto Clemente, los Mets de Guaynabo se estrenaron en el torneo 2026 con un triunfo, 93-88 sobre los Cangrejeros.

Fue la primera victoria para Jorge Rincón como dirigente en propiedad en la liga.

Brandon Knight lideró con 21 puntos y ocho asistencias. Theo Pinson añadió 18 unidades e Ysmael Romero registró un doble-doble de 15 tantos y 14 rebotes.

Por los Cangrejeros (1-1), Malik Beasley totalizó con 29 puntos. El nuevo centro importado Vicktor Lakhin debutó con cuatro puntos y tres rebotes.

En Arecibo, los Capitanes triunfaron en su primer juego de la temporada, 99-97, al propinarle el tercer revés consecutivo a los Osos de Manatí, sin conocer la victoria en el inicio del torneo.

Jack McVeigh fue el mejor por los Capitanes con 27 puntos. Por los Osos, Chris Ortiz logró 21 puntos y Ryan Arcidiacono atinó 20 en causa perdida.

Tags
Vaqueros de BayamónPiratas de QuebradillasBSNCangrejeros de Santurce Mets de Nueva YorkOsos de ManatíCapitanes de Arecibo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: