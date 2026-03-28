Saldo positivo para los Vaqueros tras cumplir sanción de tres juegos sin refuerzos

Gary Browne finalizó la noche del viernes con 15 puntos, siete asistencias y seis rebotes para los Vaqueros de Bayamón derrotar, 74-67, a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau.

Los campeones defensores finalizaron su sanción de tres juegos sin importados con marca de 2-1. Perdieron el domingo frente a Santurce para luego ganar el miércoles contra los Atenienses en Manatí.

Bayamón fue sancionado por el Baloncesto Superior Nacional (BSN) por violar el Reglamento sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo. Recibieron también una multa de $50,000 y se quedaron sin selecciones en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso de 2027. Los Vaqueros firmaron este año como refuerzos a Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay y Derek Reese anotaron 12 puntos cada uno en la noche inaugural de los corsarios.

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En el Coliseo Roberto Clemente, los Mets de Guaynabo se estrenaron en el torneo 2026 con un triunfo, 93-88 sobre los Cangrejeros.

Fue la primera victoria para Jorge Rincón como dirigente en propiedad en la liga.

Brandon Knight lideró con 21 puntos y ocho asistencias. Theo Pinson añadió 18 unidades e Ysmael Romero registró un doble-doble de 15 tantos y 14 rebotes.

Por los Cangrejeros (1-1), Malik Beasley totalizó con 29 puntos. El nuevo centro importado Vicktor Lakhin debutó con cuatro puntos y tres rebotes.

En Arecibo, los Capitanes triunfaron en su primer juego de la temporada, 99-97, al propinarle el tercer revés consecutivo a los Osos de Manatí, sin conocer la victoria en el inicio del torneo.