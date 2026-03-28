Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

BSN: Gigantes piden iniciar más tarde en el torneo mientras hacen mejoras en el coliseo de Canóvanas

El quinteto será el último en debutar en la temporada 2026 cuando visiten el miércoles a Manatí

28 de marzo de 2026 - 7:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tremont Waters espera debutar con los Gigantes en 2026 luego de perderse el año pasado por una operación en el tendón de Aquiles. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

A 12 días de comenzar el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Gigantes de Carolina-Canóvanas serán el último equipo en debutar cuando visiten el miércoles a los Osos de Manatí.

RELACIONADAS

El quinteto del dirigente nacional Carlos González tendrá otros tres partidos en la carretera antes del choque inaugural como local en el Coliseo Carlos Miguel Mangual el sábado, 11 de abril, contra los Vaqueros de Bayamón.

Según el director de torneo, Ricardo Carrillo, las franquicias podían llevar a votación en el pleno de la junta comenzar temprano o tarde luego de la fecha de estreno de la competencia el pasado 21 de marzo.

Los Gigantes recibieron el aval de los directores para jugar más adelante en el itinerario.

El conjunto que tiene como apoderado a Héctor Horta anunció el pasado noviembre unas mejoras en el Mangual que incluía la instalación de sillas retráctiles en todo el coliseo para eliminar los “bleachers” del área del segundo piso. Esto daría paso a dos nuevas áreas de “club seat” y preferencia. Además, se expandió el estacionamiento del complejo.

Los Gigantes van a su segunda temporada en Canóvanas luego de que la alcaldía de Carolina no aprobara el permiso para que el equipo utilizara el Coliseo Guillermo Angulo en 2025.

El conjunto logró mudarse tarde a Canóvanas, por lo que jugaron seis partidos en la carretera mientras habilitaban la Mangual bajo los criterios del BSN.

Carolina-Canóvanas tendrá desde el saque al dúo estelar de Tremont Waters y George Conditt IV, protagonistas del campeonato de 2023. Waters, armador nacional, viene de recuperación de una operación en el tendón de Aquiles.

Los Gigantes repitieron al importado Kristian Doolittle y agregaron a Hunter Tyson y Jaylen Nowell.

Tags
Gigantes de CarolinaCanóvanasBSNTremont WatersGeorge Conditt IV
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: