BSN: Gigantes piden iniciar más tarde en el torneo mientras hacen mejoras en el coliseo de Canóvanas

A 12 días de comenzar el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Gigantes de Carolina-Canóvanas serán el último equipo en debutar cuando visiten el miércoles a los Osos de Manatí.

El quinteto del dirigente nacional Carlos González tendrá otros tres partidos en la carretera antes del choque inaugural como local en el Coliseo Carlos Miguel Mangual el sábado, 11 de abril, contra los Vaqueros de Bayamón.

Según el director de torneo, Ricardo Carrillo, las franquicias podían llevar a votación en el pleno de la junta comenzar temprano o tarde luego de la fecha de estreno de la competencia el pasado 21 de marzo.

Los Gigantes recibieron el aval de los directores para jugar más adelante en el itinerario.

El conjunto que tiene como apoderado a Héctor Horta anunció el pasado noviembre unas mejoras en el Mangual que incluía la instalación de sillas retráctiles en todo el coliseo para eliminar los “bleachers” del área del segundo piso. Esto daría paso a dos nuevas áreas de “club seat” y preferencia. Además, se expandió el estacionamiento del complejo.

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Los Gigantes van a su segunda temporada en Canóvanas luego de que la alcaldía de Carolina no aprobara el permiso para que el equipo utilizara el Coliseo Guillermo Angulo en 2025.

El conjunto logró mudarse tarde a Canóvanas, por lo que jugaron seis partidos en la carretera mientras habilitaban la Mangual bajo los criterios del BSN.

Carolina-Canóvanas tendrá desde el saque al dúo estelar de Tremont Waters y George Conditt IV, protagonistas del campeonato de 2023. Waters, armador nacional, viene de recuperación de una operación en el tendón de Aquiles.