Santurce no fue el único equipo en ganarle dos partidos en la fase regular los Vaqueros. Pero de los cuatro que lo hicieron, los Cangrejeros son los únicos que quedan con vida.

Y aunque los eliminaron en solo cinco juegos, el dirigente Nelson Colón considera que el balance de 4-1 no dice lo dura que fue para ellos esa semifinal de conferencia.

En un aparte con El Nuevo Día , el técnico de Santurce reconoció que tendrá las manos llenas con los tres refuerzos de Bayamón, que promediaron 55 de los 87.8 puntos de los Vaqueros en su serie semifinal ante Carolina. Pero Colón sabe que no puede concentrarse solo en Duarte, Gallinari y McGee.

“Es una serie pareja. Pero como dije no podemos olvidarnos de Isaiah Palermo, de Gary Browne, de Javier Mojica. No podemos olvidarnos de la rotación que ellos tienen, de esos nombres que a lo mejor no son tan ‘flashy’ (ostentosos), pero que son los que vienen a hacer daño, a aportar”, dijo Colón.