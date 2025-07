“El baloncesto hay que jugarlo. Son los hombres, no los nombres. El baloncesto se respeta. Gracias a Dios, las cosas nos salieron a nosotros”, apuntó Vélez, Dirigente del Año 2025 en su primera temporada como dirigente en propiedad del quinteto de su pueblo natal.

“Primero era que ”bendito, pobre de esos muchachos. No tienen el equipo bien". Segundo era que vamos a quedar número 12. Tercero era que ya mismo bajamos. Cuarto era que los equipos se iban a reforzar e iban a mejorar ¿Crees que nos importa lo que piensa alguien? Nos tienen que matar. No hay forma. Es carácter. Los chacamos míos también tienen teléfonos y ellos leen cuando dicen que no. Ellos quieren callar muchas personas también. Es cuestión de orgullo", señaló un apasionado Vélez.