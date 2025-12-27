Opinión
Boston encesta 20 triples y totaliza 140 puntos en el triunfo sobre Indiana

Los Celtics redujeron un déficit de 15 puntos en el primer cuarto y con un segundo periodo de 47 unidades tomaron ventaja

27 de diciembre de 2025 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jaylen Brown, base de los Celtics de Boston, elude a Bennedict Mathurin, de los Pacers de Indiana. (AJ Mast)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Indianápolis - Jaylen Brown anotó 30 puntos y los Celtics de Boston encestaron 20 triples para doblegar el viernes 140-122 a los Pacers de Indiana.

RELACIONADAS

Brown, alero All-NBA que promedia 29.4 puntos por encuentro, atinó 13 de 20 disparos de campo y encestó dos triples. Payton Pritchard añadió 29 puntos, al conseguir tres triples, y capturó nueve rebotes.

Los Celtics encestaron 20 de 39 disparos desde más allá del arco en comparación con 18 de 44 de los Pacers. El suplente Sam Hauser encestó siete de ocho desde la línea de tres y anotó 23 puntos, mientras que Derrick White añadió 21 tantos con tres triples.

Boston (19-11), ganador de cuatro partidos consecutivos y de duelos seguidos contra Indiana, comenzó una gira de cinco visitas.

Andrew Nembhard lideró a los Pacers (6-25) con 18 puntos y cuatro triples.

Los Celtics estaban 15 puntos abajo a mitad del primer cuarto, pero redujeron metódicamente la desventaja y luego se alejaron con seis triples en un segundo cuarto de 47 unidades para irse a descanso con una delantera de 75-61.

Tags
Pacers de IndianaCeltics de BostonNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
