Cardona, en cambio, no podrá estar en las líneas el domingo en la Villa del Capitán Correa al tratarse de un juego reprogramado.

Cambó, de paso, renunció al derecho de activar el artículo 17.3 del Reglamento General que lee: En la eventualidad que un Dirigente decida renunciar a su cargo, sin mediar un entendimiento previo entre las partes, se le exigirá al dirigente cumplir con un mes de no competencia. Con esto se entiende que el dirigente no podrá firmar con ninguna otra Franquicia (en ningún cargo) del BSN por el término de un (1) mes”.

En la resolución, González informó que Cambó envió una comunicación durante la mañana del viernes para notificarle al organismo a que no active el artículo.

“En vista de lo anterior y ante el hecho de que el apoderado de los Piratas, Sr. Ernie Cambo, expresamente indicó no oponerse a la contratación de Cardona por los Capitanes e inclusive expresa apoyar la misma y solicita al BSN no se aplique la prohibición de los treinta (30) días dispuesta en el artículo 17 .3 antes citado no tenemos otra alternativa que aprobar la contratación de Cardona por los Capitanes”, resolvió González.