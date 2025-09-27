BSNF: las Cafeteras siguen sin conocer la victoria bajo el mando de Eddie Casiano

Las Leonas de Ponce dieron señales de vida en la última fecha de la primera vuelta de la temporada regular 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), al vencer el viernes 86-79 a las Cafetaleras de Yauco en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens.

Fue la cuarta victoria de las Leonas, buena para mejorar a 4-8 y acercarse a tan solo un juego de la octava y última posición clasificatoria, que ocupan las Criollas de Caguas (5-7). Las Cafetaleras descendieron al sótano con 3-9, su sexto revés en línea y la tercera derrota desde que Eddie Casiano asumió la dirección del quinteto.

Dariauna Lewis encabezó el ataque ganador con 28 puntos, seguida por Paola Maldonado y Talia von Oelhoffen con 18 cada una, Shelby Cheslek aportó 11 con 14 rebotes.

Por Yauco, Sierra Calhoun logró 22 tantos, Sidney Cooks 18 con 10 capturas, Geovana Ríos y Asia Strong marcaron 14 por igual, y Zaida González sumó 11 unidades.

Isabela a medio juego del segundo lugar

En el coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela, las locales Pollitas superaron cómodamente 89-70 a las Criollas.

Con el resultado, Isabela se acerca a medio juego del segundo lugar y a un partido y medio de la cima con marca de 7-4. Las Cangrejeras de Santurce son las líderes de la campaña con récord de 9-3, acechadas por las Explosivas de Moca con 8-4.

Kaelynn Satterfield lideró a las Pollitas con 20 puntos, Jaliena Sánchez agregó 19, Quionche Carter 15, Anisha George y Lasha Petree 13 cada una.

En causa perdida, Katie Villarini consiguió 13 tantos, Kai James 12 y Amanda Paschal 10.