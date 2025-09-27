Opinión
27 de septiembre de 2025
78°nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSNF: las Cafeteras siguen sin conocer la victoria bajo el mando de Eddie Casiano

Yauco cayó en Ponce mientras que las Pollitas de Isabela derrotaron a las Criollas de Caguas

27 de septiembre de 2025 - 11:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paola Maldonado tuvo 18 puntos por las Leonas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Leonas de Ponce dieron señales de vida en la última fecha de la primera vuelta de la temporada regular 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), al vencer el viernes 86-79 a las Cafetaleras de Yauco en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens.

RELACIONADAS

Fue la cuarta victoria de las Leonas, buena para mejorar a 4-8 y acercarse a tan solo un juego de la octava y última posición clasificatoria, que ocupan las Criollas de Caguas (5-7). Las Cafetaleras descendieron al sótano con 3-9, su sexto revés en línea y la tercera derrota desde que Eddie Casiano asumió la dirección del quinteto.

Dariauna Lewis encabezó el ataque ganador con 28 puntos, seguida por Paola Maldonado y Talia von Oelhoffen con 18 cada una, Shelby Cheslek aportó 11 con 14 rebotes.

Por Yauco, Sierra Calhoun logró 22 tantos, Sidney Cooks 18 con 10 capturas, Geovana Ríos y Asia Strong marcaron 14 por igual, y Zaida González sumó 11 unidades.

Isabela a medio juego del segundo lugar

En el coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela, las locales Pollitas superaron cómodamente 89-70 a las Criollas.

Con el resultado, Isabela se acerca a medio juego del segundo lugar y a un partido y medio de la cima con marca de 7-4. Las Cangrejeras de Santurce son las líderes de la campaña con récord de 9-3, acechadas por las Explosivas de Moca con 8-4.

Kaelynn Satterfield lideró a las Pollitas con 20 puntos, Jaliena Sánchez agregó 19, Quionche Carter 15, Anisha George y Lasha Petree 13 cada una.

En causa perdida, Katie Villarini consiguió 13 tantos, Kai James 12 y Amanda Paschal 10.

La competencia se detiene este fin de semana por la celebración del Juego de Estrellas 2025 el sábado en el coliseo Roberto Clemente, a partir de las 4:00 p.m.

BSNFLeonas de PonceCafeteros de YaucoEddie Casiano
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
