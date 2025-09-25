Imani McGee-Stafford atraviesa por un asombroso debut en el BSNF

Imani McGee-Stafford prosiguió con su impresionante debut en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con un doble-doble de 17 puntos y 19 rebotes en la victoria de las Monarcas de Juana Díaz el miércoles, 58-53, sobre las Explosivas de Moca.

En nueve partidos, la hermana del tres veces campeón de la NBA y refuerzo de los Vaqueros de Bayamón JaVale McGee en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) promedia 25.2 puntos y 17.8 rebotes, líder en ambas categorías.

También, la centro importada de 6′7″ pies domina el departamento de bloqueos con 3.0.

Las Monarcas está sextas en la tabla de posiciones del BSNF con 6-6, encadenando dos victorias.

Completada la primera parte del torneo 2025, las campeonas defensoras Cangrejas de Santurce ocupan el puntero con récord de 9-3, atravesando por una racha de cinco triunfos.

En el segundo lugar está Moca (8-4), que acumula dos derrotas al hilo luego de ganar cinco juegos consecutivos.

PUBLICIDAD

Las subcampeones Gigantes de Carolina están terceras con 7-5, seguidas por las Pollitas de Isabela (6-4).

El viernes, las Atenienses de Manatí visitan a Carolina, las Criollas de Caguas van a Isabela y las Cafeteras de Yauco realizan una parada en Ponce para chocar con las Leonas.