Imani McGee-Stafford atraviesa por un asombroso debut en el BSNF
La refuerzo de las Monarcas de Juana Díaz lidera los departamentos de puntos y rebotes a mitad del torneo 2025
25 de septiembre de 2025 - 3:55 PM
Imani McGee-Stafford prosiguió con su impresionante debut en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con un doble-doble de 17 puntos y 19 rebotes en la victoria de las Monarcas de Juana Díaz el miércoles, 58-53, sobre las Explosivas de Moca.
En nueve partidos, la hermana del tres veces campeón de la NBA y refuerzo de los Vaqueros de Bayamón JaVale McGee en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) promedia 25.2 puntos y 17.8 rebotes, líder en ambas categorías.
También, la centro importada de 6′7″ pies domina el departamento de bloqueos con 3.0.
Las Monarcas está sextas en la tabla de posiciones del BSNF con 6-6, encadenando dos victorias.
Completada la primera parte del torneo 2025, las campeonas defensoras Cangrejas de Santurce ocupan el puntero con récord de 9-3, atravesando por una racha de cinco triunfos.
En el segundo lugar está Moca (8-4), que acumula dos derrotas al hilo luego de ganar cinco juegos consecutivos.
Las subcampeones Gigantes de Carolina están terceras con 7-5, seguidas por las Pollitas de Isabela (6-4).
El viernes, las Atenienses de Manatí visitan a Carolina, las Criollas de Caguas van a Isabela y las Cafeteras de Yauco realizan una parada en Ponce para chocar con las Leonas.
El BSNF celebrará el Juego de Estrellas el sábado en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.
