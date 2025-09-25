Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Imani McGee-Stafford atraviesa por un asombroso debut en el BSNF

La refuerzo de las Monarcas de Juana Díaz lidera los departamentos de puntos y rebotes a mitad del torneo 2025

25 de septiembre de 2025 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imani McGee, de las Monarcas de Juana Díaz, durante su debut en el BSNF. (BSNF)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Imani McGee-Stafford prosiguió con su impresionante debut en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con un doble-doble de 17 puntos y 19 rebotes en la victoria de las Monarcas de Juana Díaz el miércoles, 58-53, sobre las Explosivas de Moca.

RELACIONADAS

En nueve partidos, la hermana del tres veces campeón de la NBA y refuerzo de los Vaqueros de Bayamón JaVale McGee en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) promedia 25.2 puntos y 17.8 rebotes, líder en ambas categorías.

También, la centro importada de 6′7″ pies domina el departamento de bloqueos con 3.0.

Las Monarcas está sextas en la tabla de posiciones del BSNF con 6-6, encadenando dos victorias.

Completada la primera parte del torneo 2025, las campeonas defensoras Cangrejas de Santurce ocupan el puntero con récord de 9-3, atravesando por una racha de cinco triunfos.

En el segundo lugar está Moca (8-4), que acumula dos derrotas al hilo luego de ganar cinco juegos consecutivos.

Las subcampeones Gigantes de Carolina están terceras con 7-5, seguidas por las Pollitas de Isabela (6-4).

El viernes, las Atenienses de Manatí visitan a Carolina, las Criollas de Caguas van a Isabela y las Cafeteras de Yauco realizan una parada en Ponce para chocar con las Leonas.

El BSNF celebrará el Juego de Estrellas el sábado en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Tags
BSNFCangrejeras de SanturceJuana DíazMoca
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: