Últimas Noticias
24 de septiembre de 2025
Nairimar Vargas e India Pagán seleccionan sus equipos para el Juego de Estrellas del BSNF

Por primera vez, las capitanas escogieron a sus compañeras para el choque del 27 de septiembre

24 de septiembre de 2025 - 7:09 PM

Nairimar Vargas, de las Cangrejeras de Santurce, es la capitana de uno de los equipos del Juego de Estrellas del BSNF. (Suministrada / BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las capitanas Nairimar Vargas e India Pagán hicieron sus selecciones para el Juego de Estrellas 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), que se celebrará el 27 de septiembre en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Por primera vez, el evento se realizará bajo un formato distinto: en lugar de enfrentar a los tradicionales conjuntos de Metro vs. Isla o Nativas vs. Importadas, cada capitana tuvo la oportunidad de escoger a sus propias compañeras.

Vargas, jugadora de las Cangrejeras de Santurce, abrió con el dúo estelar de las campeonas capitalinas, Dayshalee Salamán y Shae Kelley. Completó su escuadra con Imani McGee (Juana Díaz), líder en rebotes; Talia von Oelhoffen (Ponce); Geovana Ríos (Yauco); Lasha Petree (Isabela); Teana Muldrow (Carolina); Nina De León (Isabela); Ashley Torres (Moca); Kaelynn Satterfield (Isabela); y su compañera en la selección U19, Cydney Rivera (Hatillo). Como dirigente eligió a Fernando Casablanca, técnico de las Cangrejeras.

Por su parte, Pagán, de las Atenienses de Manatí, aseguró en su primera selección a su compañera de equipo Kaela Hilaire y en la segunda ronda a la pívot Sidney Cooks (Yauco). También incluyó a Pamela Rosado (Manatí), Sam Fuehring (Moca), Essense Booker (Hatillo), Aisha Sheppard (Carolina), Tess Amundsen (Juana Díaz), Katie Villarini (Caguas), Legha Brown (Moca), Kai James (Caguas) y Sofía Roma (Hatillo). Su quinteto estará dirigido por Roberto Cañada, entrenador de las Explosivas de Moca.

La jornada estelar iniciará a las 4:00 p.m. con varias competencias de habilidades: Skills Challenge, Shooting Stars, Three-Point Contest y Rising Stars Challenge.

