BSNF: las Pollitas empatan su serie semifinal ante casa llena en Isabela

( Suministrada / Pollitas de Isabela )

Quionche Carter encestó el canasto decisivo en el último segundo de juego y finalizó la noche con 21 puntos y 11 rebotes, siendo la figura más sobresaliente del desafío.

Con la serie igualada 1-1, ambos equipos han defendido con éxito sus respectivas sedes. El tercer partido se llevará a cabo este martes en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, de Moca.

Isabela dominó el marcador durante gran parte del encuentro. Anisha George colocó a las locales al frente 18-11 con dos tiros libres, y las Pollitas cerraron el primer parcial arriba, 18-13. La primera mitad concluyó con ventaja de 39-32.

PUBLICIDAD

En el tercer cuarto, Lasha Petree amplió la diferencia 48-36 con 6:10 restantes, pero las Explosivas reaccionaron con una racha de 14-0 que les dio el control, 49-48, al cierre del periodo.

Ambos equipos intercambiaron la delantera en el último tramo de juego. Samantha Fuehring empató el marcador a 71 con un triple restando nueve segundos, pero Carter sentenció desde la pintura justo antes del sonido de la chicharra.

Petree sumó 17 tantos, mientras que Nina De León y George añadieron 10 unidades cada una. León también aportó 10 rebotes y ocho asistencias.

Por Moca, Hillary Martínez lideró con 25 puntos, ocho capturas y nueve asistencias. Fuehring logró 15 tantos y Leigha Brown, 14.