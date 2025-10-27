BSNF: las Pollitas empatan su serie semifinal ante casa llena en Isabela
Un canasto decisivo de la importada Quionche Carter sentenció el triunfo sobre las Explosivas de Moca
27 de octubre de 2025 - 10:18 AM
Las Pollitas de Isabela empataron el domingo la serie semifinal B del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con una victoria, 73-71, sobre las Explosivas de Moca en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu.
Quionche Carter encestó el canasto decisivo en el último segundo de juego y finalizó la noche con 21 puntos y 11 rebotes, siendo la figura más sobresaliente del desafío.
Con la serie igualada 1-1, ambos equipos han defendido con éxito sus respectivas sedes. El tercer partido se llevará a cabo este martes en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, de Moca.
Isabela dominó el marcador durante gran parte del encuentro. Anisha George colocó a las locales al frente 18-11 con dos tiros libres, y las Pollitas cerraron el primer parcial arriba, 18-13. La primera mitad concluyó con ventaja de 39-32.
En el tercer cuarto, Lasha Petree amplió la diferencia 48-36 con 6:10 restantes, pero las Explosivas reaccionaron con una racha de 14-0 que les dio el control, 49-48, al cierre del periodo.
Ambos equipos intercambiaron la delantera en el último tramo de juego. Samantha Fuehring empató el marcador a 71 con un triple restando nueve segundos, pero Carter sentenció desde la pintura justo antes del sonido de la chicharra.
Petree sumó 17 tantos, mientras que Nina De León y George añadieron 10 unidades cada una. León también aportó 10 rebotes y ocho asistencias.
Por Moca, Hillary Martínez lideró con 25 puntos, ocho capturas y nueve asistencias. Fuehring logró 15 tantos y Leigha Brown, 14.
La serie semifinal A entre las campeonas Cangrejeras de Santurce y las Atenienses de Manatí continuará este lunes, 27 de octubre (8:00 p.m.), en el coliseo Juan A. Cruz Abreu. Manatí domina la serie 1-0, pautada a un máximo de cinco encuentros.
